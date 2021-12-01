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AMD выпустит бюджетную линейку процессоров Renoir-X без iGPU в качестве конкурента Core i3-12000
Назревает конкуренция в секторе бюджетных процессоров
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Время от времени возникает задача собрать современный компьютер на базе новых производительных комплектующих. Вне всякого сомнения, многие наши читатели заявят, что в таких случаях отправляются на барахолку, где находят старый 4-ядерный Intel нереволюционной эпохи, а после долго и упорно руками удаляют из системы всё ненужное. После это компьютер работает быстро, а экономия радует кошелёк. Возможно, для кого-то такой способ и подходит, но массовый покупатель мыслит другими категориями. Именно поэтому у каждого производителя должна быть в запасе линейка процессоров для тех, кто не привык брать железо с рук.

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Долгое время у Intel для этих целей была линейка Core i3, ну а AMD радовала потенциальных покупателей мощными камнями Ryzen 3. Увы, но в последнее время обе компании решили, что все клиенты резко стали миллионерами, отказавшись выпускать бюджетные камни. При этом, если у Intel есть Core i3 десятой серии, то AMD вообще нечего предложить. Ясно, что сегодня Лиза Су продвигает лозунг: «Пол царства за высокую маржу», но забывать о нуждах части потенциальных покупателей глупо, ведь благодарные клиенты могут вернуться за более дорогой продукцией. Судя по всему, где-то глубоко в подсознании AMD осознаёт указанный выше факт, поэтому решила выпустить очень странную линейку, которая закроет дыру, образовавшуюся на месте бюджетной серии процессоров.

Отмечается, что в начале следующего года в продажу поступит серия процессоров Renoir-X. Камни будут использовать старый добрый сокет АМ4, что позволит устанавливать их на находящиеся в достаточном количестве на рынке бюджетные материнские платы. Ожидается, что производительность серии окажется примерно равна существующей Ryzen 4000G за исключением небольшого нюанса в виде отсутствия встроенного графического чипа. Это значит, что GPU Vega будет не просто отключён или деактивирован, а изначально туда не установлен.

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Скорее всего линейка ограничится 4-ядерными бюджетными процессорами с поддержкой памяти DDR4 и сможет предложить аналогичный уровень производительности с Core i3 поколения Alder Lake. Решение разумное и своевременное, ведь выход подобных процессоров Intel также запланирован на 2022 год. Единственный минус Renoir-X – это использование явно устаревшей архитектуры Zen 2. Это значит, что процессоры действительно будут бюджетными, а реальная производительность будет на уровне или немного выше, чем у Ryzen 3 3300Х. Помните такой? Этот 4-ядерный малыш оказался настолько проворным, что во многих задачах приближался к более дорогому Ryzen 5 3600. В результате AMD прекратила выпуск подобного камня.

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