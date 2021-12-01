Скачать модификацию можно бесплатно, но для игры потребуется мощная видеокарта

Несколько дней назад глава студии CD Projekt RED Адам Кичиньски дал развёрнутое интервью, рассказав о планах на ближайший год. Многие наши читатели были немного разочарованы, ведь вместо конкретных дат и названий мы услышали намёки, предположения и несмелые заявления. К примеру, прокачанная версия Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения выйдет где-то в 2022 году. Когда это случится, не знает даже Адам Кичиньски. По его словам, руководство студии находится в тесном контакте с разработчиками, а сроки корректируются, поскольку сам Адам Кичиньски прислушивается к сотрудникам, не принуждая их выпускать неготовый продукт. Аналогичная информация прозвучала и относительно сроков выхода ремастера игры Ведьмак 3.

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Одновременно с этим Адам Кичиньски сообщил, что в текущем году для Cyberpunk 2077 мы не увидим никаких новых модификаций. Это очень печальная информация, поскольку сегодня там много проблем, которые никто не будет решать в ближайшее время. Так, автор данного материала совсем недавно (меньше месяца назад) столкнулся с раздражающими текстурами деревьев и зданий, накрадывающихся на различные объекты. К примеру, обойдя дом можно увидеть фигуры находящихся там людей. На самом деле это только часть негативного опыта, связанного с визуальной составляющей.

Как обычно, у энтузиастов канала Digital Dreams есть отличное решение. Ниже можно посмотреть ролик, в который интегрированы 50 различных графических модов. Любители подобных экспериментов должны понимать, что авторы видео использовали в качестве видеокарты мощную GeForce RTX 3090. Это позволило запустить Cyberpunk 2077 в разрешении 4К без потери производительности и просадок. Если на вашем компьютере установлена бюджетная GeForce GTX 1050 Ti, то лучше ограничиться просмотром ролика. Кстати, здесь есть что посмотреть, ведь изменения коснулись всех визуальных аспектов игры.

Обратите внимание на игру теней под колёсами автомобиля. Во время прохождения на такие детали внимания не обращаешь, но в данном случае игнорировать впечатляющие визуальные эффекты нет никакой возможности. Скачать файл с модификацией можно по ссылке, которая доступна под видео, если зайти на канал Digital Dreams на YouTube. Многие из тех, кто уже посмотрел ролик отмечают, что именно такой они и представляли себе Cyberpunk 2077 несколько лет назад. Если студия CD Projekt RED учтёт все пожелания пользователей, исправит баги и решит многочисленные проблемы, то игра вполне может получить статус культовой. К сожалению, случится это уже после того, как многие геймеры пройдут её в текущем состоянии.

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