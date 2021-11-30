В качестве компромисса на Z690M DS3H DDR4 отсутствует поддержка PCIe 5.0

Фанаты Intel во многом похожи на фанатов Apple. Помните, когда AMD выпустила процессоры с поддержкой интерфейса PCIe 4.0, многие наши читатели уверяли, что быстрый твердотельный накопитель вообще никому не нужен, ведь в играх разницы между SSD Sate 3 и М2 почти нет? Это значит, что гнаться за скоростями нет смысла, а переплата вообще бесполезна. Судя по всему, руководство Intel имело на этот счёт своё мнение, ведь в рамках поколения Alder Lake состоялся первый выход материнских плат с поддержкой PCIe 5.0. Получается, что Intel не только догнала AMD, но и опередила конкурента на повороте, предложив доселе неслыханную скорость.

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На самом деле PCIe 5.0 – это всего лишь красивая цифра, ведь ещё как минимум полгода в продаже не будет твердотельных накопителей с поддержкой интерфейса нового поколения. Возможно, в начале 2022 года появится несколько обновлённых версий видеокарт NVIDIA, включая GeForce RTX 3080 на 12 Гб и GeForce RTX 3090 Ti со скоростной памятью на 21 Гбит/с. Всё это значит только одно: сегодня фанаты Intel считают превосходством фактически нерабочую технологию, предыдущую версию которой сами критиковали. Поразительно!

Поскольку разумные пользователи предпочитают взять наиболее эффективную сборку, которая предложит максимальную производительность по минимальной цене, то именно поддержка интерфейса PCIe 5.0 стала камнем преткновения, не позволяющим производителям материнских плат снизить цену на свою продукцию. Что же, начало положено, ведь Gigabyte лёгким взмахом руки удалила PCIe 5.0, ограничившись поддержкой интерфейса четвёртого поколения. Важно понимать, что речь идёт о флагманском чипсете Z690, а стоимость платы Z690M DS3H DDR4 будет ниже 200 долларов. Поскольку чудес не бывает, а продукт поставляется в форм-факторе micro-ATX, то не обошлось без бюджетной системы питания и отсутствия премиальных компонентов, к которым привыкли владельцы материнских плат на флагманских чипсетах. Теоретически, данная плата способна справиться и с Core i9-12900K, но с разгоном могут быть проблемы, поэтому лучше ограничиться менее прожорливым процессором.

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Кроме того, Gigabyte ограничилась поддержкой оперативной памяти DDR4, что позволяет не сидеть в ожидании чуда, ведь в рознице ОЗУ нового поколения нет. Во всём остальном перед нами привычный продукт, с одним слотом PCIe 4.0, двумя M.2, а также тремя портами USB 3.0, одним USB Type-C второго поколения. Официально Gigabyte не озвучила цену на новую материнскую плату Z690M DS3H DDR4, но планирует её позиционировать именно как самый дешёвый продукт на флагманском чипсете.