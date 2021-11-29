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Sapphire наладила производство майнерских видеокарт AMD Radeon X080 и X060 по цене до 750 евро
Пока майнеры скупают видеокарты, геймерам остаётся только ждать
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Сегодня абсолютно все производители полупроводниковой продукции сталкиваются с дефицитом. Цены растут, а отложенный спрос только подстёгивает нехватку тех или иных комплектующих. Вот только некоторые пытаются хоть как-то держать баланс, обеспечивая поставки на всех ключевых направлениях, в то время как другие предпочитают игнорировать интересы массовых потребителей в угоду личной прибыли и растущей маржи. Это может показаться удивительным, но в числе первых значится NVIDIA, которая предпринимает меры для ограничения майнинга на геймерских видеокартах. Ну а ярким представителем наименее дружелюбных для потенциальных покупателей решений стала некогда считавшаяся народной AMD.

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Красные продают процессоры по сильно завышенным ценам и даже не пытаются делать скидки, хотя решения конкурента и лучше и дешевле. Но куда печальнее история с графическими чипами. Дело в том, что AMD готова отгружать партнёрам десятки миллионов комплектов для игровых приставок, но даже не пытается удовлетворить спрос со стороны геймеров. Представитель компании уверяет, что дефицит продлиться до конца 2022 года, что не позволяет надеяться на снижение цен и улучшение доступности. И в этот самый момент, когда нам кажется, что AMD с нами предельно честна, ведь чипов просто нет, выясняется, что их нет только для геймеров.

Согласно данным сайта El Chapuzas Informático, Sapphire наладила производство и продажу специализированных видеокарт для майнеров на базе новой архитектуры RDNA2. Опасаясь негативной реакции игрового сообщества, продажи происходят без лишней огласки. В настоящее время известно о двух различных моделях: GPRO Radeon X080 и X060.

Radeon X080 построена на базе урезанной видеокарты Radeon RX 6700 XT. В майнерской модели отключены 4 блока, а количество видеопамяти равняется 10 Гб на 160-битной шине. Эффективность Radeon X080 составляет 38 MH/s во время добычи Эфира с потреблением 165 Вт. В ходе профессиональной настройки экспертам удалилось добиться потребления 93 Вт и хешрейта 41.6 MH/s.

Sapphire GPRO X060 – это почти полная копия Radeon RX 6600 с 8 Гб видеопамяти на 128-битной шине. Данная модель может предложить хешрейт около 28 MH/s с потреблением до 100 Вт и 29 MH/s со сниженным потреблением до 60 ВТ при правильных настройках.

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Что до цен, то первая оценена в 750 евро, в то время как за вторую просят всего 550 евро. Это намного больше рекомендованной стоимости настольных видеокарт, но из-за непрекращающегося дефицита майнеры готовы переплачивать, надеясь на стабильные поставки. Обе видеокарты лишены видеовыхода, а значит продать их геймерам не выйдет.

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