Флагманы 2019 года уже не получат новое обновление мобильной ОС

Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с предварительным перечнем смартфонов Xiaomi, которые значатся как подходящие для Android 12. Список оказался просто гигантским, включая больше восьмидесяти телефонов различных годов выпуска. Инсайдеры поясняют, что ждать выхода новой мобильной ОС в этом году для большинства из них преждевременно, ведь, традиционно, обновления раньше всех получают флагманы. В любом случае перечень полезен хотя бы тем, что позволяет оценить актуальность собственного аппарата на данный момент времени.

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Говоря простым языком, далеко не все телефоны, которые кажутся нам современными и достаточно мощными, получат Android 12 в 2022 году. Ниже прилагается список, содержащий первые 25 неудачников, которые значатся как те, что потеряли официальную поддержку производителя, завершив жизненный цикл в 2021 году. Скорее всего, некоторые из них продолжат получать обновления безопасности, но количество этих обновлений будет сокращаться. Теоретически, уже вскоре все указанные аппараты превратятся в устаревшие.

Оценивая список нельзя не назвать странным нахождение в нём серии Mi 9. Данный флагман вышел в 2019 году и имеет сверхскоростной процессор. Мало того, ранее Xiaomi заявляла, что флагманы будут получать 3 обновления операционной системы. Очевидно, что на этот раз что-то пошло не так. В аналогичном положении оказались Mi 9T и Mi 9T Pro. Перед нами уникальные смартфоны с выезжающей камеры, которые также должны были получить Android 12.

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Что до остальных неудачников, то здесь ожидаемо серия Redmi Note 8, с одним из самых популярных телефонов 2020 года – Redmi Note 8 Pro, а вот что здесь делает Redmi Note 9, неясно. Аппарат должен был получить 2 обновления операционной системы, но по факту имеет только одно. Вообще инсайдеры полагают, что список не окончательный. Часто уже на этапе тестирования прошивки разработчик приходит к выводу, что её не стоит выпускать на старые смартфоны по ряду причин. Поэтому в течение следующих нескольких месяцев список будет расти.