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Zelot Начислено вознаграждение
81 актуальный смартфон Xiaomi 2019-2021 года получит новую ОС Android 12
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Релиз Android 12 не за горами. Судя по информации, которая поступает от участников закрытых и открытых каналов тестирования, нас ждёт множество новых функций, улучшенная работа с питанием и более скоростной интерфейс. Может показаться, что всё это мы уже слышали много раз, но маркетинговая машина не может обойтись без подобных рекламных трюков, а иначе пользователи не увидят никакой пользы от перехода на новую операционную систему.

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Поскольку Xiaomi из небольшого китайского подвальчика переросла в гигантскую компанию, продажи которой уступают только Samsung, то не удивительно, что именно китайцы одними из первых получили доступ к версии мобильной ОС для разработчиков, а также первыми выкатили стабильные бета-версии Android 12. В настоящий момент тесты проходят для целого ряда аппаратов. Инсайдеры предлагают взглянуть на удобный скриншот, где значатся все поддерживаемые аппараты, а также информация о том, на какой стадии тестирования они находятся.

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Поскольку понять точное количество смартфонов, которые получат новую ОС по скриншоту сложно, мы перевели данный в текстовый вид. Всего получился 81 телефон. Инсайдеры в качестве сроков указывают 2021 год, но мы то с вами знаем, что за последние три месяца в лучшем случае Android 12 получат флагманы Xiaomi. Все остальные будут обновляться долго и мучительно, как это обычно и происходит. В любом случае знать, получит ваш смартфон новую ОС или нет, важно, хотя бы потому, что это позволит оценить его актуальность и решить, стоит ли продолжать использовать его в качестве основного.

  1. Redmi K40
  2. Redmi Note 9 Pro 5G
  3. Redmi Note 10T
  4. Redmi K40 Pro+
  5. Mi 11
  6. Redmi Note 9 5G
  7. Redmi K40 Gaming
  8. Mi CC9 Pro
  9. Redmi K30 5G
  10. Mi 10 Lite Youth
  11. Redmi 10X Pro
  12. Mi 11 Lite NE
  13. POCO M2 Pro
  14. Redmi Note 9 Pro
  15. POCO X3 Pro
  16. Mi 10 Lite 5G
  17. Xiaomi Pad 5 Pro
  18. Mi 11X
  19. Redmi Note 8 (2021)
  20. Redmi K30 Zoom
  21. Blackshark 3
  22. Mi Note 10 Lite
  23. Blackshark 3s
  24. Mi 11 Lite 4G
  25. Redmi Note 10 JE
  26. Redmi K30 Ultra
  27. Mi 11X Pro
  28. POCO X2
  29. Blackshark 4 Pro
  30. Redmi Note 10S
  31. Mi 10
  32. Mi Note 10 Pro
  33. Mi 10T
  34. Redmi Note 9S
  35. Redmi 10X 5G
  36. Mi11Pro
  37. Mi 11Ultra
  38. Mix 4
  39. Mi MIX FOLD
  40. Redmi Note 9 Pro Max
  41. Blackshark 4
  42. POCO X3 NFC
  43. Mi 10i
  44. Redmi K30i 5G
  45. POCO X3 GT
  46. Mi 10 Ultra
  47. Mi 11Т
  48. Mi 10 Lite Zoom
  49. Mi Note 10
  50. Redmi Note 10 5G
  51. Mi 10S
  52. Redmi K30
  53. POCO X3
  54. Mi 10T Lite
  55. POCO F3
  56. Redmi K30 Pro
  57. Redmi Note 10 Pro 5G CN
  58. Blackshark 3 Pro
  59. Mi 10T Pro
  60. Redmi 9 Power
  61. Redmi K30S Ultra
  62. POCO F3 GT
  63. 11T Pro
  64. Redmi K30 5G Racing
  65. Mi 11 Lite 5G
  66. Redmi K40 Pro
  67. Redmi Note 10 Pro Max
  68. Redmi 9T
  69. Mi 10Pro
  70. Mi 11i
  71. Xiaomi Pad 5 Pro 5G
  72. Redmi Note 10 Pro
  73. POCO M3
  74. Xiaomi Pad 5
  75. Redmi Note 10
  76. Redmi 10
  77. POCO M3 Pro 5G
  78. Redmi Note 9T
  79. POCO F2 Pro
  80. Redmi Note 10 Pro 5G (China)
  81. Redmi Note 9 4G (China)
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