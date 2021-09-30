Наиболее полный и актуальный список смартфонов Xiaomi, с поддержкой Android 12

Релиз Android 12 не за горами. Судя по информации, которая поступает от участников закрытых и открытых каналов тестирования, нас ждёт множество новых функций, улучшенная работа с питанием и более скоростной интерфейс. Может показаться, что всё это мы уже слышали много раз, но маркетинговая машина не может обойтись без подобных рекламных трюков, а иначе пользователи не увидят никакой пользы от перехода на новую операционную систему.

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Поскольку Xiaomi из небольшого китайского подвальчика переросла в гигантскую компанию, продажи которой уступают только Samsung, то не удивительно, что именно китайцы одними из первых получили доступ к версии мобильной ОС для разработчиков, а также первыми выкатили стабильные бета-версии Android 12. В настоящий момент тесты проходят для целого ряда аппаратов. Инсайдеры предлагают взглянуть на удобный скриншот, где значатся все поддерживаемые аппараты, а также информация о том, на какой стадии тестирования они находятся.

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Поскольку понять точное количество смартфонов, которые получат новую ОС по скриншоту сложно, мы перевели данный в текстовый вид. Всего получился 81 телефон. Инсайдеры в качестве сроков указывают 2021 год, но мы то с вами знаем, что за последние три месяца в лучшем случае Android 12 получат флагманы Xiaomi. Все остальные будут обновляться долго и мучительно, как это обычно и происходит. В любом случае знать, получит ваш смартфон новую ОС или нет, важно, хотя бы потому, что это позволит оценить его актуальность и решить, стоит ли продолжать использовать его в качестве основного.