Релиз Android 12 не за горами. Судя по информации, которая поступает от участников закрытых и открытых каналов тестирования, нас ждёт множество новых функций, улучшенная работа с питанием и более скоростной интерфейс. Может показаться, что всё это мы уже слышали много раз, но маркетинговая машина не может обойтись без подобных рекламных трюков, а иначе пользователи не увидят никакой пользы от перехода на новую операционную систему.
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Поскольку Xiaomi из небольшого китайского подвальчика переросла в гигантскую компанию, продажи которой уступают только Samsung, то не удивительно, что именно китайцы одними из первых получили доступ к версии мобильной ОС для разработчиков, а также первыми выкатили стабильные бета-версии Android 12. В настоящий момент тесты проходят для целого ряда аппаратов. Инсайдеры предлагают взглянуть на удобный скриншот, где значатся все поддерживаемые аппараты, а также информация о том, на какой стадии тестирования они находятся.
Поскольку понять точное количество смартфонов, которые получат новую ОС по скриншоту сложно, мы перевели данный в текстовый вид. Всего получился 81 телефон. Инсайдеры в качестве сроков указывают 2021 год, но мы то с вами знаем, что за последние три месяца в лучшем случае Android 12 получат флагманы Xiaomi. Все остальные будут обновляться долго и мучительно, как это обычно и происходит. В любом случае знать, получит ваш смартфон новую ОС или нет, важно, хотя бы потому, что это позволит оценить его актуальность и решить, стоит ли продолжать использовать его в качестве основного.
- Redmi K40
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10T
- Redmi K40 Pro+
- Mi 11
- Redmi Note 9 5G
- Redmi K40 Gaming
- Mi CC9 Pro
- Redmi K30 5G
- Mi 10 Lite Youth
- Redmi 10X Pro
- Mi 11 Lite NE
- POCO M2 Pro
- Redmi Note 9 Pro
- POCO X3 Pro
- Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Mi 11X
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi K30 Zoom
- Blackshark 3
- Mi Note 10 Lite
- Blackshark 3s
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi Note 10 JE
- Redmi K30 Ultra
- Mi 11X Pro
- POCO X2
- Blackshark 4 Pro
- Redmi Note 10S
- Mi 10
- Mi Note 10 Pro
- Mi 10T
- Redmi Note 9S
- Redmi 10X 5G
- Mi11Pro
- Mi 11Ultra
- Mix 4
- Mi MIX FOLD
- Redmi Note 9 Pro Max
- Blackshark 4
- POCO X3 NFC
- Mi 10i
- Redmi K30i 5G
- POCO X3 GT
- Mi 10 Ultra
- Mi 11Т
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi Note 10
- Redmi Note 10 5G
- Mi 10S
- Redmi K30
- POCO X3
- Mi 10T Lite
- POCO F3
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G CN
- Blackshark 3 Pro
- Mi 10T Pro
- Redmi 9 Power
- Redmi K30S Ultra
- POCO F3 GT
- 11T Pro
- Redmi K30 5G Racing
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi 9T
- Mi 10Pro
- Mi 11i
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Redmi Note 10 Pro
- POCO M3
- Xiaomi Pad 5
- Redmi Note 10
- Redmi 10
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi Note 9T
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G (China)
- Redmi Note 9 4G (China)