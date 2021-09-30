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Оптимальная видеокарта для добычи Эфира – изучаем прибыльность GeForce GTX 1660S в разгоне и стоке
Какую видеокарту, купить, сколько единиц брать, и нужно ли разгонять, на все эти вопросы мы сегодня получим ответ в видео от Серёги майнера
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Сегодня мы уже изучили вопрос стоимости вхождения в бизнес по добыче криптовалют. Увы, но в нашем предыдущем материале речь шла по большей мере о Биткоине, поэтому самое время поговорить о том, как вообще начать копать Эфир. Ну а поможет нам в этом Серёга, который выпустил новое видео. Оговоримся, что его итоги ставят в тупик, но всё это в выводах, а пока нам нужно понять более простые вещи с чего и начнём.

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Итак, эффективнее всего брать сразу несколько видеокарт. Во-первых, результат в деньгах вы увидите сразу же. Во-вторых, сегодня цены на карты немного просели, поэтому есть смысл покупки сразу 6 единиц, поскольку уже через неделю всё может измениться. Но, как только вы станете майнером, для вас дороговизна Эфира перестанет быть проблемой, став желанной и важной, поскольку на отметках в 4200 долларов и выше вы сможете сбрасывать свои монеты с большой выгодой. Что до оптимальной видеокарты, то сегодня выбор очевиден – GeForce GTX 1660 SUPER.

Недавно Серёга купил несколько таких видеокарт. В стоке они выдают чуть больше 31 MH/S. Вообще там цифра немного больше, но нам, как начинающим майнерам такие мелочи не так важны, а вот уже потом, придётся считать каждую сотую единицы хешрейта. Ясно, что любой уважающий себя майнер должен уметь разгонять видеокарты. Без этого никуда. В видео ниже есть краткая инструкция. Как вы сможете убедиться, ничего сложного, главное раздобыть нужный BIOS, а в результате можно получить немалый прирост хешрейта. Судя по данным автора ролика, у него стабильно больше 35 MH/S, что просто отлично на фоне предыдущих результатов. Важно понимать, что прошивка видеокарты увеличит её прожорливость. И вот здесь и начинаются детали.

На изображении выше грустное лицо Серёги, который смотри на цифры эффективности, понимая простую истину: потери при жоре электричества почти полностью сжигают отыгранный у системы хешрейт. Это в играх вам нужно получить пару кадров в секунду, ведь вы не станете волноваться о том, что за это придётся платить чуть больше коммунальных платежей. А здесь у нас настоящий бизнес, а значит считать необходимо и даже жизненно важно.

В конце Серёга констатирует, что прошивка может ударить по майнеру в случае выхода видеокарты из строя. В таком случае сервисный центр с высокой вероятность обнаружит сам факт прошивки, отказав в гарантии. Это значит, что вам придётся обращаться к специалистам с соответствующим оборудованием, которые смогут вернуть стоковую прошивку мёртвой карте. За последние действия ещё и придётся доплатить, а значит прошивка – это очень спорная вещь, но в целом Серёга планирует все карты прошивать, поскольку, как мы уже писали, майнеру важна каждая копеечка, ведь в формате фермы эта самая копеечка превращается в настоящую полноводную реку из долларов.

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