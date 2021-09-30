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1 октября ПК на Windows ХР, старые смартфоны и PlayStations 3 могут лишиться доступа в интернет
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Большинство пользователей регулярно обновляют операционные системы, покупают новые компьютеры и смартфоны. Чаще всего, их не касаются сложности с поддержкой оборудования и многие другие неприятности. К примеру, если вы купили ваш процессор 4 года назад, то с высокой долей вероятности не сможете установить на него новую операционную систему Windows 11. Точно такая же ситуация и с мобильными телефонами: если у вас актуальное устройство, на котором установлена мобильная ОС Android 9 и выше, то волноваться не о чем. Но есть люди бедные, либо те, кто использует старый компьютер или смартфон исключительно для рабочих задач. Они делают это нечасто, либо считают функционал своего железа достаточным, а знает не видят смысла брать что-то новее и мощнее.

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Мы не будем пытаться пояснить нашим читателям о важности цифровых корневых сертификатов, ограничившись лишь тем, что без такового вы не сможете пользоваться сетевыми службами. Так вот, сегодня ночью конечный срок действия сертификата компании Let’s Encrypt, которым пользуются старые компьютеры на базе операционной системы Windows ХР, macOS версии до 10.12.0, iOS 10 и младше, а также Android 7. Вообще, там целый парк устройств, ведь под удар попали старые системы на Ubuntu до версии 16.04, игровые приставки Nintendo 3DS, а также PlayStations 3. Мало того, если вы являетесь владельцем PlayStations 4, но никогда не обновляли её прошивку, то вас могут ждать сюрпризы.

Одним словом, парк устройств, которые уже сегодня вечером могут столкнуться с множеством проблем, крайне обширен. Действие сертификата IdentTrust DST Root CA X3 подходит к концу, но, по словам представителей Let’s Encrypt, для некоторых пользователей всё же выход есть.

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Так, смартфоны на Android 7 должны перейти на сертификат с кросс-подписью, что даст им ещё три года работы. Что до остальных обладателей старых смартфонов, то им рекомендуется перейти на Firefox, это даст те же 3 года. А вообще сегодня распространяется сертификат ISRG Root X1 с конечным сроком до 2035 года, поэтому у владельцев новых систем проблемы наступят очень нескоро. Вообще способ получения сертификата ISRG Root X1 есть даже для старых ПК. Для этого нужно удалить неподдерживаемый сертификат из доверенного хранилища. Мы не будем здесь этот способ описывать, поскольку многие не обладающие достаточными знаниями пользователи могут нанести вред своему компьютеру. Важно знать, что выход есть, ну а решить проблему помогут специалисты, либо внимательно читайте инструкцию.

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