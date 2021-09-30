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Американские майнеры купили 2 угольные электростанции для добычи криптовалюты с помощью видеокарт
Покупка третьей электростанции уже согласованна
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На первый взгляд кажется, что майнинг – это крайне выгодное предприятие. Купил видеокарту в магазине, установил её в свой компьютер, а после нескольких минут настроек тебе начинают капать виртуальные монеты. На самом деле это поверхностный подход, не включающий множество деталей. Во-первых, высокая цена на видеокарты приводит к тому, что вам придётся отбивать вложения годами, а значит нужно искать наиболее выгодные предложения. Во-вторых, всегда есть перепады стоимости криптовалюты, поскольку сегодня Эфир может стоить 4000 долларов, а завтра опуститься до 3000 и ниже. Но во всей этой неразберихе с цифрами и доходами, многие забывают об электроэнергии. В РФ цена на энергоносители далеко не самая большая на планете, но во многих европейских странах и уж тем более в США с этой переменной приходится считаться. Американская компания нашла неожиданный выход из ситуации.

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Летом Stronghold Digital Mining объявила о покупке электростанции в штате Пенсильвания. Объект под названием Scrubgrass Power Plant крайне специфичен, поскольку в отличие от большинства электростанций, сжигает исключительно угольные отходы, а также занимается рекультивацией почвы. Станция считается относительно полезной для природы, хотя углеродный след никто не отменял, но это уже более глобальная проблема. Инвестиции в предприятие обошлись в 105 миллионов долларов, но вместо продажи электричества потребителям компания разместила там майнинговые фермы.

На переориентирование электростанции ушло какое-то время, а добыча криптовалюты была запущена недавно. Майнеры сообщили, что копают исключительно Эфир, а в наличии у них 1800 полностью укомплектованных ферм. Если предположить, что внутри каждой фермы скрывается 6 видеокарт, то на данный момент Stronghold Digital Mining владеет больше чем 10 000 видеокарт. Пытаться подсчитать даже примерный хешрейт этих графических чипов мы не будем, ведь компания наотрез отказалась комментировать подробности, а значит нет данных о составе ферм.

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Уже позднее Stronghold Digital Mining купила ещё одну электростанцию в Пенсильвании под названием Пантер-Крик. Объект пока не введён в эксплуатацию, но в целом также занимается рекультивацией почвы. Выше можно рассмотреть, как этот процесс влияет на плодородность. Не нужно объяснять, где находится начальное состояние, а где конечное. Майнеры заявили, что планируют продолжать инвестировать в проекты, которые позволяют улучшить эффективность добычи криптовалюты, одновременно принося пользу окружающей среде. Кроме того, они хотят докупить побольше видеокарт, а приобретение третьего предприятия уже почти согласованно.

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