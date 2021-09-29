Рост цен на медную фольгу поставит 35% и продолжает увеличиваться

Большинство пользователей даже не поздоровеет насколько сложна электроника, которую мы используем для повседневных нужд. Сегодня у нас не ликбез, поэтому все вопросы на эту тему задавайте своему поисковику. Важно понимать, что многие детали созданы из дорогостоящих материалов, а в случае компьютеров, эти материалы находятся в дефиците из-за продолжающегося полупроводникового кризиса. Ещё несколько лет назад никому бы и в голову не пришла мысль купить пару тысяч тонн меди, а сегодня владельцы крупных запасов этого металла, а также те, в чьих руках сосредоточены перерабатывающие мощности, буквально купаются в деньгах. На первый взгляд, сама медь подорожала не критично, но это не совсем так, ведь схема крайне запутанная. Так, на конец декабря тонна меди стоила 7755 долларов, а вчера за неё просили все 9262 доллара. Поскольку без меди невозможно создать ключевые комплектующие, то нехватка мощностей привела к срыву поставок.

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Получается, что вместо того, чтобы получить определённое количество товара в мае, многие производители материнских плат вынуждены либо ждать, либо платить дороже. Официально, цена на медную фольгу выросла на 35%, но в реальности за неё нужно платить больше. Точных цифр вам никто не назовёт, но проблема поставок – это прежде всего проблема цен для конечных покупателей, а значит за всё заплатим мы с вами. На сайте Tomshardware можно найти любопытную информацию о том, сколько на самом деле стоит медь для материнской платы. Если обойтись без сложных подсчётов, то большая плата в форм-факторе ATX раньше потребляла меди на 1.42 доллара, а сегодня 1.70 доллара.

На этот можно было бы остановиться, вот только цепочка удорожаний куда глубже. Растут накладные расходы на транспортировку, а медная фольга может увеличить конечную цену ещё на 7 долларов. Ко всему этому добавьте плату за срочность, что выливается в десятки долларов, которые сам производитель брать на себя не готов. Если речь идёт о флагманской материнской плате или аналогичном продукте высокого класса, то там маржа позволяет перекрыть расходы, ведь имидж стоит дорого, а вот бюджетные комплектующие и так приносят минимальный доход. Всё это значит только одно: будут дорожать наиболее массовые и ранее считавшиеся недорогими товары.

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Эксперты отмечают, что подорожает всё, включая видеокарты, но, что странно, геймерам советуют не волноваться. Дело в том. Что видеокарты и так продаются по сильно завышенной цене. Это значит, что дороже они уже не будут, а разницу компенсируют магазины или другие игроки. А вот в будущем проблема удорожания ключевого компонента может ударить по всей индустрии, тем более что спрос на компоненты растёт, а коронавирус никуда не уходит.