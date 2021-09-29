Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot Начислено вознаграждение
Видеокарты и материнские платы продолжат дорожать из-за нехватки медной фольги
Рост цен на медную фольгу поставит 35% и продолжает увеличиваться
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Большинство пользователей даже не поздоровеет насколько сложна электроника, которую мы используем для повседневных нужд. Сегодня у нас не ликбез, поэтому все вопросы на эту тему задавайте своему поисковику. Важно понимать, что многие детали созданы из дорогостоящих материалов, а в случае компьютеров, эти материалы находятся в дефиците из-за продолжающегося полупроводникового кризиса. Ещё несколько лет назад никому бы и в голову не пришла мысль купить пару тысяч тонн меди, а сегодня владельцы крупных запасов этого металла, а также те, в чьих руках сосредоточены перерабатывающие мощности, буквально купаются в деньгах. На первый взгляд, сама медь подорожала не критично, но это не совсем так, ведь схема крайне запутанная. Так, на конец декабря тонна меди стоила 7755 долларов, а вчера за неё просили все 9262 доллара. Поскольку без меди невозможно создать ключевые комплектующие, то нехватка мощностей привела к срыву поставок.

реклама

Получается, что вместо того, чтобы получить определённое количество товара в мае, многие производители материнских плат вынуждены либо ждать, либо платить дороже. Официально, цена на медную фольгу выросла на 35%, но в реальности за неё нужно платить больше. Точных цифр вам никто не назовёт, но проблема поставок – это прежде всего проблема цен для конечных покупателей, а значит за всё заплатим мы с вами. На сайте Tomshardware можно найти любопытную информацию о том, сколько на самом деле стоит медь для материнской платы. Если обойтись без сложных подсчётов, то большая плата в форм-факторе ATX раньше потребляла меди на 1.42 доллара, а сегодня 1.70 доллара.

На этот можно было бы остановиться, вот только цепочка удорожаний куда глубже. Растут накладные расходы на транспортировку, а медная фольга может увеличить конечную цену ещё на 7 долларов. Ко всему этому добавьте плату за срочность, что выливается в десятки долларов, которые сам производитель брать на себя не готов. Если речь идёт о флагманской материнской плате или аналогичном продукте высокого класса, то там маржа позволяет перекрыть расходы, ведь имидж стоит дорого, а вот бюджетные комплектующие и так приносят минимальный доход. Всё это значит только одно: будут дорожать наиболее массовые и ранее считавшиеся недорогими товары.

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Эксперты отмечают, что подорожает всё, включая видеокарты, но, что странно, геймерам советуют не волноваться. Дело в том. Что видеокарты и так продаются по сильно завышенной цене. Это значит, что дороже они уже не будут, а разницу компенсируют магазины или другие игроки. А вот в будущем проблема удорожания ключевого компонента может ударить по всей индустрии, тем более что спрос на компоненты растёт, а коронавирус никуда не уходит.

1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалилась -сроки окупаемости карт RTX 30 приблизились к отметке 2 года
61
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
241
Китайская компания Alibaba запретила продажу любых товаров, связанных с майнингом
17
Rockstar Games заблокировала все упоминания о GTA 6 на своём официальном YouTube-канале
3
Поставщики Intel и Nvidia временно остановят производство в Китае из-за отключения электростанций
12
В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
+
Австралийские специалисты модифицировали Tesla Model 3 в гибрид с 95-м бензином
11
Стали известны системные требования Battlefield 2042: минимум Ryzen 5 3600 и Radeon RX 560
11
В Китае запретили детям до 16 лет вести прямые трансляции
46
Японцы стоят в очереди за Oreo с покемонами, а редкий с Мяутом продаётся за 7 000 000 рублей
12
В Steam появилась живописная технодемка The Market of Light на движке Unreal Engine 5
4
Количество пользователей TikTok достигло 1 миллиарда
11
Авторы гоночной аркады Hot Wheels Unleashed напомнили о скором релизе с помощью зрелищного трейлера
+
Ремейк System Shock находится на завершающих стадиях производства, релиз — скоро
5
В Башкирии жители села снесли вышку обычной сотовой связи, подозревая на ней 5G оборудование
62
Ученые реконструировали лица трех древнеегипетских мумий
6
Инсайдеры: GTA 6 покажут уже в ноябре этого года, а карта будет в 3 раза больше, чем в GTA 5
9
TSMC скоро будет располагать образцами процессоров AMD с архитектурой Zen 4
13
Количество активных посетителей TikTok в месяц превысило миллиард человек
+
Skype получит переработанный дизайн, новую функциональность и улучшение производительности
3

Популярные статьи

5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
136
Windows 10 Pro с бесплатным обновлением до Windows 11 за $8.41 – скидки на ПО до 90% в KeysOff
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
18
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
76
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть вторая
4
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
5
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9400F и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
3
Как выбрать жесткий диск для компьютера
1

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
00:09
ни кто не в курсах что запасов меди в китае хоть одним местом так как в свое время под медь давало правительство китая беспроцентные кредиты. какой дефицит медной фольги бред.
Видеокарты и материнские платы продолжат дорожать из-за нехватки медной фольги
Виталий Shokerxxx
00:08
21 год почти конец какие хдд только ссд.
Как выбрать жесткий диск для компьютера
Alex Ivanov
00:06
Тормозных Zen2! Ты сделал сегодняшний вечер! Жги еще! Пойду спать с хорошим настроением!
Core i9-12900 на 65 Вт обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X на 30% в тесте UserBenchmark
Alex Ivanov
00:05
Ты совсем головой ударился? ))
Core i9-12900 на 65 Вт обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X на 30% в тесте UserBenchmark
Alex Ivanov
00:03
И это говорит человек сидящий на 2500x в 2021?
Core i9-12900 на 65 Вт обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X на 30% в тесте UserBenchmark
ev_rus
00:00
Ты хотя бы про Белгородскую область слышал, регион можно сказать развитого коммунизма, на границе с вами кстати. И таких регионов, уровня жизни, когда все работает, производится, поля засеяны, зарплат...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Jason Smith
23:58
Не, я стараюсь объективно оценивать ситуацию, а ни как тебе подобные аборигены, оправдывать своё дерьмо только потому, что оно родное, поливая это соусом "патриотизм". Я что, разве отрицаю, что Украин...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
ev_rus
23:58
А кто ж в гейропе то их притесняет, что они вынуждены орать ходить парадами?
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Jason Smith
23:56
А, т.е, если поймали парочку каких-то гастеров в Молдове, то это значит, что в Молдову все едут на заработки? Это так работает твоя лоХика? А если парочку гастеров из РФ поймают где-то в Гондурасе, то...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
ev_rus
23:54
Много будешь знать..
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем