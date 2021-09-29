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Сальвадор приступил к добыче Биткоинов при помощи энергии вулканов
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Сальвадор – это крошечное государство, расположившееся между двумя Америками. Скорее всего, большинство наших читателей уже даже не найдут его на карте, поскольку школьные знания по географии не вечны. В стране проживает больше 6.5 миллионов человек, а по показателю ВВП на душу населения Сальвадор находится на 120-м месте. Долгое время страна страдала от революций (даже местные историки, если таковые остались, сбились со счёта), здесь один из самых высоких уровней преступности, а политики то и дело пытаются подвинуть друг друга, поскольку у власти всё же лучше, чем быть обычным гражданином. В последнее время экономическая ситуация в стране стала настолько плоха, что местную валюту выкинули на свалку, заменив её обычным долларом США. Как вы понимаете, обычно в новостях о подобных странах если и упоминают, то в сводках о стихийных бедствиях и прилётах НЛО. Поскольку ни первое, ни второе там не происходит, то говорят о Сальвадоре мало.

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Говорили мало, ведь президент Найиб Букеле умудрился приковать к себе внимание всей западной прессы. Мало того, не так давно делегация правительства Сальвадора консультировала экономистов из Украины, относительно перехода страны на Биткоин. К слову, вы ведь знаете, что именно Сальвадор стал первым государством, в котором Биткоин получил официальный статус? Шумиха поднялась внушительная. Первое время МВФ даже пытался угрожать Найибу Букеле, обещая ответные меры после столь опрометчивого поступка. К счастью, никаких мер пока не ввели, а значит президент может гордо позировать перед камерами, ведь это он додумался (история унесёт имя того, кто действительно предложил такую идею) сделать Биткоин второй государственной валютой.

Переход на криптовалюты был сопряжён с проблемами, а жители долгое время не могли воспользоваться сервисом из-за технических проблем. На данный момент переходный период пройден, а значит каждый сальвадорец вправе купить себе парочку сатоши. Очевидно, чтобы продавать гражданам Биткоин, его нужно где-то взять. В начале сентября Центробанк купил около 700 монет, которые находятся на специальной кошельке, где их могут покупать все жители страны. 700 Биткоинов – это хорошо, но нужно больше. Дело в том, что ещё летом Найиб Букеле обещал наладить майнинг криптовалюты на чистой энергии вулканов. Всё это звучит как шутка, но на самом деле это реальность. 

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В Сальвадоре построены две электростанции, управление которыми доверено госкомпании LaGeo. Они работают на дешёвой геотермальной энергии и расположены в регионах Ахуачапан и Берлин. Похоже, что обещания главы государства начинают сбываться, ведь сегодня на одном из объектов была запущена большая ферма, состоящая из сотен ASIC-майнеров. Посмотреть видео можно в личном аккаунте президента Найиба Букеле. Похоже, сказка становится былью.

 
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