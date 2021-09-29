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В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Пойдёт ли Россия по китайскому сценарию? Давайте разбираться
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Как бы это странно не звучало, но сегодня эра свободы для криптовалют подходит к концу. Многие скажут, что никакой свободы не было, но на самом деле это не так. Майнеры могли получить несколько монет из воздуха, после продать этот виртуальный код другому пользователю, а на реальные деньги купить вполне осязаемый гамбургер. Это самый пессимистичный сценарий, ведь сегодня много тех, кто заработал на майнинге миллионы долларов, хотя число тех, кто потерял на этот пару сотен или тысяч долларов, куда больше. Но всё это не так важно, ведь Китай доказал, что с криптовалютами можно бороться. Мало того, сегодня в Поднебесной вопрос решён окончательно, а на смену Биткоину приходит цифровой юань.

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Судя по всему, США попробуют взять всех участников рынка криптовалют под контроль. Это значит, что все учётные записи, данные о транзакциях и информация на счетах всех пользователей бирж будет напрямую передаваться в специальное ведомство. Какое-то время биржи упирались, но, похоже, осознали, что у них нет выбора. Увы, но Россия – это не США. Можно, конечно, громко пошуметь, но никто из крупных игроков не станет слушать голоса из РФ, когда где-то рядом машет пальцем дядюшка Сэм. С высокой долей вероятности можно сказать, что Европа последует за США, но установит и свои правила, что вынудит биржи и основателей криптовалют делиться данными и с законодателями в ЕС. Как полагают эксперты РБК, Россия упорно движется по китайскому сценарию.

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Угроза всем майнерам и держателям криптовалюты в РФ исходит от Банка России. Именно он будет вводить цифровой рубль, а значит сделает всё возможное, чтобы избежать конкуренции. По мнению Ефима Казанцева, представляющего Moscow Digital School, запрет оборота криптовалюты на территории России реален. Прежде всего это ударит по физическим лицам, ведь у крупных игроков будет время приготовиться.

Эксперт констатирует, что криптоинвесторам лучше подыскать для себя актив понадёжнее, а майнерам пора заняться чем-то иным. В ближайшее время будут создаваться всё более сложные условия для хождения криптовалюты на территории РФ. Банки будут блокировать отдельные переводы или замедлять их, как это уже случалось в сентябре, а в итоге участники рынка почувствуют себя неудобно. Есть мнение, что резких движений против майнеров не будет. Вместо этого удавка будет затягиваться медленно, хотя пока это только мнение экспертов.
 
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