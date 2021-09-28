Лиза Су рассказал о сроках завершения полупроводникового кризиса

Последний раз, когда AMD была успешна на рынке потребительских видеокарт, случился во втором квартале 2014 года. Тогда красным удалось занять почти 38%, ощутимо потеснив NVIDIA. С тех пор продажи проваливались в 2015 году, поднимались выше 30% в 2016, а после относительно стабильно держались на отметке 30% и выше до 2 квартала 2020 года. Учтите, что всё это время у AMD в портфолио не было действительно конкурентных видеокарт, которые могли бы приносить компании и ощутимую прибыль и обходить NVIDIA в играх. Отдельные модели со сверхдорогой памятью, поставлявшиеся на рынок в ничтожных количествах не в счёт. В ту же кучу бросайте и проблемные Radeon RX Vega, энергоэффективность которых превышает все мыслимые пределы. Так вот, сегодня продажи графических чипов AMD упали до 17%, а ведь именно сейчас на рынке есть прорывная серия Big Navi, которая должна была прийти в каждый дом, поселившись на миллионах компьютеров.

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Поскольку полупроводниковый кризис не уходит, мы с вами часто пытаемся найти ответ у более знающих людей. Нам кажется, что уж они точно знают, когда всё закончится, а мы сможем купить видеокарту по рекомендованной цене. Вчера прояснить положение решила Лиза Су, не нуждающаяся в представлении на нашем сайте. По её словам, поставки начнут налаживаться уже ко второй половине 2022 года. Лиза Су отметила, что на самом деле проблема куда сложнее, чем кажется обывателю. Так, причина не в неспособности крупных игроков выпускать полупроводниковые изделия в достаточных объёмах, а в фундаментальных особенностях производства этих самых полупроводников. Прежде чем смартфон или видеокарта попадёт в руки к пользователю, она пройдёт через множество рук, среди которых есть сильные и слабые места.

Называть эти самые слабые места она не стала. Лиза Су констатирует, что от постройки новых заводов до ввода их в эксплуатацию может пройти до 2 лет (обычно полтора года). Поскольку многие из компаний начали решать проблему ещё в 2020 году, есть все основания полагать, что фабрики введут в строй именно к середине 2022 года.

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Также Лиза Су снова заявила, что майнеры не оказывают влияния на бизнес AMD, поскольку компания нацелена на геймеров. В данном случае подобные слова выглядят либо наивно, либо смешно, ведь фермеры не спрашивают у Лизы Су, для кого она выпускает свою продукцию. Майнерам нужны видеокарты, а значит они будут их покупать до тех пор, пока криптовалюты не отступят.