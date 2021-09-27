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Zelot Начислено вознаграждение
Apple и Tesla столкнутся с дефицитом комплектующих на фоне решения об остановке заводов в Китае
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Китайское правительство ведёт подрывную деятельность не только против майнеров и торговцев криптовалютами, но теперь и против крупных иностранных компаний. Как сообщается, в ходе попыток снизить углеродный след были введены самые неожиданные меры. Так, часть предприятий полностью остановила свои мощности. В первую очередь идёт речь о тех, что используют для работы энергию, сгенерированную на угольных электростанциях. Могло показаться, что это личная проблема Китая, вот только подобный шаг ещё больше усугубит полупроводниковый кризис как в Поднебесной, так и во всём мире.

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Вообще список предприятий очень забавный, а в качестве пострадавших значатся Apple и Tesla. Остановка производства на заводах продлится до 30 сентября включительно, а разрешение на возобновление мощностей вступит в силу после 12 часов ночи. Судя по всему, подобное развитие событий стало неожиданностью для самих предприятий, а у многих даже нет значительных складских запасов, которые бы позволили перекрыть поставки за счёт уже произведённой продукции. В большинстве случаев заводы предпочитают констатировать факт выполнения указания правительства, а больше информации можно получить от их тайваньских коллег.

Почитать о пострадавших компаниях можно здесь. В большинстве случаев названия ничего нам не скажут, но суть даже не в названиях, а в желании сохранить прежнее количество производственных мощностей. Так, некоторые заводы пошли на весьма интересную хитрость. Они не отменяют работникам смены с 26 по 30, а переносят их на начало октября. Получается, что в первые недели второго месяца осени все или большая часть заводов увеличат потребление электричества ровно настолько, насколько сэкономят под конец сентября.

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На первый взгляд кажется, что логика такого решения властей китайского правительства отсутствует, вот только всё дело может быть в желании продемонстрировать силу западным компаниям, а также указать их зависимость от заводов в Поднебесной. С высокой вероятностью можно сказать, что это приведёт к обратным результатам, ведь Apple и Tesla начнут давить на производителей комплектующих, вынуждая их переехать в Индию, на Тайвань или во Вьетнам. Ну а пока аналитики констатируют, что обе компании столкнутся с некоторыми проблемами. Насколько эти проблемы окажутся серьёзными зависит от скорости восстановления производственных мощностей.

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