Китайское правительство ведёт подрывную деятельность не только против майнеров и торговцев криптовалютами, но теперь и против крупных иностранных компаний. Как сообщается, в ходе попыток снизить углеродный след были введены самые неожиданные меры. Так, часть предприятий полностью остановила свои мощности. В первую очередь идёт речь о тех, что используют для работы энергию, сгенерированную на угольных электростанциях. Могло показаться, что это личная проблема Китая, вот только подобный шаг ещё больше усугубит полупроводниковый кризис как в Поднебесной, так и во всём мире.
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Вообще список предприятий очень забавный, а в качестве пострадавших значатся Apple и Tesla. Остановка производства на заводах продлится до 30 сентября включительно, а разрешение на возобновление мощностей вступит в силу после 12 часов ночи. Судя по всему, подобное развитие событий стало неожиданностью для самих предприятий, а у многих даже нет значительных складских запасов, которые бы позволили перекрыть поставки за счёт уже произведённой продукции. В большинстве случаев заводы предпочитают констатировать факт выполнения указания правительства, а больше информации можно получить от их тайваньских коллег.
Почитать о пострадавших компаниях можно здесь. В большинстве случаев названия ничего нам не скажут, но суть даже не в названиях, а в желании сохранить прежнее количество производственных мощностей. Так, некоторые заводы пошли на весьма интересную хитрость. Они не отменяют работникам смены с 26 по 30, а переносят их на начало октября. Получается, что в первые недели второго месяца осени все или большая часть заводов увеличат потребление электричества ровно настолько, насколько сэкономят под конец сентября.
На первый взгляд кажется, что логика такого решения властей китайского правительства отсутствует, вот только всё дело может быть в желании продемонстрировать силу западным компаниям, а также указать их зависимость от заводов в Поднебесной. С высокой вероятностью можно сказать, что это приведёт к обратным результатам, ведь Apple и Tesla начнут давить на производителей комплектующих, вынуждая их переехать в Индию, на Тайвань или во Вьетнам. Ну а пока аналитики констатируют, что обе компании столкнутся с некоторыми проблемами. Насколько эти проблемы окажутся серьёзными зависит от скорости восстановления производственных мощностей.