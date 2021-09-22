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Предварительные характеристики линейки NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER – больше памяти по прежней цене

Изучаем самые последние новости о новой линейке видеокарт NVIDIA
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Проблемы с полупроводниковым кризисом и майнерами нанесли мощнейший удар по поставкам видеокарт в магазины. Известно, что производство даже выше, чем было несколько лет назад во время старта графических чипов предыдущего поколения, но насытить потребности рынка пока не удалось. Видеокарты расходятся как в моменты падения цены на криптовалюты, так и в связи с резким ростом. В первом случае геймеры пытаются воспользоваться редким шансом взять игровую модель со скидкой, а во втором – майнеры штурмуют магазины, надеясь на фоне удорожания Эфира заработать больше денег. Поскольку политика NVIDIA также непоследовательна, как и веяния рынка, в последнее время аналитики стали относиться с сомнением к различным утечкам о скором выходе новых графических чипов. Судя по всему, на этот раз всё серьёзно.

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Как сообщается, NVIDIA готовит выход новой серии GeForce RTX 3000 SUPER, предусматривающей ощутимый буст для каждого отдельного GPU. Так, ещё более прокачанным станет GeForce RTX 3090 SUPER. Пока неясно, какое название в конечном итоге будет у данной модели, поскольку есть предположения, что это будет GeForce RTX 3090 Titan, с более высокими тактовыми частотами. Судя по всему, данный графический чип получит скоростную память GDDR6X с тактовой частотой 20 ГГц, а реальная производительность возрастёт на скромные 5%. Это хватит для того, чтобы получить ранг самой быстрого GPU, а значит карте оставят существующий графический чип GA102, 10752 ядер и даже стандартные 24 Гб видеопамяти. Ожидаемая цена останется прежней, что может говорить о некотором снижении стоимости на существующую модель.

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GeForce RTX 3080 SUPER приписывается графический чип GA103 с 8960 ядрами CUDA и 12 Гб видеопамяти на 384-битной шине и высокими тактовыми частотами. Она вплотную приблизится к RTX 3080 Ti, что вызывает вопросы относительно целесообразности столь странного эксперимента. А вот GeForce RTX 3070 SUPER может оказаться более жизнеспособна, поскольку в данном случае планируется сохранение прежней цены и GPU на 5888 ядер CUDA, но с заменой памяти на более скоростную GDDR6X. Таким образом данная видеокарта всё ещё будет позади RTX 3070 Ti, но сможет предложить немалый прирост скорости в играх.

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GeForce RTX 3060 SUPER станет самым большим сюрпризом линейки, поскольку не только получит 12 Гб видеопамяти, но и окажется быстрее RTX 3060 Ti. Неясно, как после этого NVIDIA планирует продавать GeForce RTX 3070, но это уже дело маркетингового отдела. Познакомиться с предполагаемыми ценами и характеристиками можно в таблице выше. Инсайдеры отмечают, что данные всё ещё далеки от официальных, а значит в итоге мы можем получить абсолютно иную линейку и другие планы, как это уже не раз было перед стартом.

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10:56
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Предварительные характеристики линейки NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER – больше памяти по прежней цене
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Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER опубликованы инсайдером
Артур Завьялов
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3080S по производительности и цене встанет между 3080 (700$) и 3080Ti (1200$), что логично ибо между 3080Ti (1200$) и 3090 (1500$) разрыв в производительности 0-2%. Вангую 3080S ценник 1000$.
Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER опубликованы инсайдером
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