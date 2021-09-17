Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

У украинского депутата украли Биткоинов на 2 миллиона долларов

Криптовалюта пропала вместе с машиной
[ ] для раздела Блоги
4
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Украина медленно, но, верно, превращается в цифровой центр Европы. По крайней мере об этом говорят местные политики и даже сам президент. Неясно, насколько много времени займёт такое превращение, но в данном случае это не так важно, ведь грядут изменения. Недавно наши читатели могли узнать о желании Владимира Зеленского сделать Биткоин официальным платёжным средством. Возможно, всё это происки западных журналистов, которые переврали слова главы государства, но цифровая трансформация видна даже невооружённым взглядом.

реклама

К примеру, согласно декларациям чиновников Украины, им всем вместе взятым принадлежит 46 тысячи Биткоинов. На момент написания данного материала – это немалые 2.2 миллиарда долларов. Неясно, были ли честны эти ребята, но даже этого достаточно, чтобы говорить о начале перехода экономики страны в цифру. Пока это могут делать не только лишь все, мало кто может это делать, но прочный фундамент уже заложен, что и подтверждает герой нашего материала. Речь о депутате Верховной рады по имени Дмитрий Гурин. Не так давно он сообщил о вопиющем случае кражи у него криптовалютного кошелька на немалые 2 миллиона долларов.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По словам Дмитрия, у него угнали машину, внутри которой лежал холодный кошелёк, где мирно лежали 42 монетки в Биткоинах. Депутат не стал пояснять, что он имеет в виду под холодным кошельком. Это может быть как флешка с необходимыми файлами, так и ноутбук, где расположен изолированный от интернета кошелёк. Сумма эквивалентна 2 миллионам долларов, что больно ударило по бюджету Дмитрия Гурина. Дело в том, что у него остался долг перед банком на сумму чуть меньше 2 000 долларов, а на банковских счетах семьи (его и жены) всего 3.03 доллара и 3.12 евро.

реклама

Сам депутат заявил, что Биткоины были официально задекларированы на его жену, а вот откуда супруга Дмитрия взяла такую сумму, он не уточнил. Депутат пояснил, что автомобиль у него угнали уже несколько месяцев назад, но никаких данных от полиции не поступало. Дмитрий также не рассказал, что случилось с монетами, ведь зная номер кошелька, их можно отслеживать. А вообще посмотреть залежи украинских депутатов можно на изображении выше. Больше всех виртуальных монет у сына народных депутатов Натальи Королевской и Юрия Солод. Муж и жена задекларировали 185 тысяч в Монеро общей стоимостью 2.9 миллиарда гривен. Это около 8 миллиардов рублей. Любопытно, откуда у юного дарования столько токенов? Не иначе он хорошо себя вёл, а монетки ему принёс добрый дедушка Мороз.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
6
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
25
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
16
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
27
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 27
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 118
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
50
AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
58
Xiaomi выпустила официальную российскую MIUI 12.5 на 31 актуальный смартфон
3
GeForce GTX 1050 vs Ryzen 5 5600G – самая выгодная и недорогая видеокарта в 2021г от Benchmark
16
До конца сентября в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
26
В блокчейн-сети Ethereum было сожжено эфира на сумму более 1 миллиарда долларов
12
Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
46
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
97
Появилась информация о скорости подзарядки Samsung Galaxy S22 Ultra и чипе Exynos 2200
1
В Китае специальные инспекции выявляют майнеров
20
Windows 10 и Server версии 2004 лишатся поддержки в декабре
4
В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic
7
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
17
Xiaomi Pad 5 в Европе – Snapdragon 860, 11” экран IPS 120 Гц и 8720 мА*ч по цене от 349 евро
3
Эксперты РБК рассказали, как майнерам и трейдерам в РФ избежать блокировки денежных средств
24
Смартфоны серии Redmi Note скоро получат MIUI 12.5 Enhanced Edition
+
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
41
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
277
AMD FSR увеличивает производительность на 46% в Far Cry 6
26
За прошедшие сутки инвесторы купили криптовалюту Shiba Inu на $2.4 млрд, а спрос превысил 1000%
3

Популярные статьи

Что сейчас происходит на поверхности Марса
44
Ещё немного о процессорах и Windows 11
27
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть первая
11
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
24
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
21
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
5
Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона
18
Рассматриваем набор настоящего фаната Cyberpunk 2077
17
Как сделать бэкап и для чего он нужен
18
Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)
5

Сейчас обсуждают

_db_
16:29
> водопроводной воды в загородном доме нет, но есть подземная бетонная емкость для воды на 18 кубометров > А при использовании воды из подземной емкости, есть возможность в нее же, и сливать отработа...
Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона
Абрам Леснов-Латгальский
16:29
И почему он побежит? 5600х спокойно работает на платах б450, amd SAM так же работает, даже без pci-e4
Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
Vardok
16:28
Иногда мне кажется, чтов СНГ МС Офис, это такой ВинРар на максималках. Все им пользуются, но платят за него единицы)
Релиз Microsoft Office 2021 состоится 5 октября вместе с Windows 11
Jurten Krieg
16:27
Ты чего разорался, пузатый карлан?
Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
Гусейн Гаджиев
16:27
Видимо ты такой же как и авторы в оверк одни черти остались бездарщина полная
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
Гусейн Гаджиев
16:26
Какой баланс еблан Олегович первый помойшик
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
KashtanPalash
16:25
6, 7, 8 и 9 гопро были 4к60 и 1080р240. Наконец-то что-то повыше. Но. Я ожидал 8к,хотя бы 30 фпс, 120 гц как у блекмеджик 12к смешно конечно ожидать. Когда будет 8к как у современных смартфонов, а , Г...
GoPro представила экшн-камеру Hero 10 Black с новым процессором и записью видео 5.3K 60fps
Jurten Krieg
16:24
Это прекрасно, поздравляю.
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
oleglogan111
16:23
Этого дэпа в реальную шахту, да с киркой побольше.
У украинского депутата украли Биткоинов на 2 миллиона долларов
_db_
16:23
Этот бункер с колодцем ещё нужно обслуживать. Не думаю, что это дешёвое занятие. А что делать если чей-то кот туда провалится ? В общем, вопросов больше чем ответов. )))
Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем