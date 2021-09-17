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Украина медленно, но, верно, превращается в цифровой центр Европы. По крайней мере об этом говорят местные политики и даже сам президент. Неясно, насколько много времени займёт такое превращение, но в данном случае это не так важно, ведь грядут изменения. Недавно наши читатели могли узнать о желании Владимира Зеленского сделать Биткоин официальным платёжным средством. Возможно, всё это происки западных журналистов, которые переврали слова главы государства, но цифровая трансформация видна даже невооружённым взглядом.

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К примеру, согласно декларациям чиновников Украины, им всем вместе взятым принадлежит 46 тысячи Биткоинов. На момент написания данного материала – это немалые 2.2 миллиарда долларов. Неясно, были ли честны эти ребята, но даже этого достаточно, чтобы говорить о начале перехода экономики страны в цифру. Пока это могут делать не только лишь все, мало кто может это делать, но прочный фундамент уже заложен, что и подтверждает герой нашего материала. Речь о депутате Верховной рады по имени Дмитрий Гурин. Не так давно он сообщил о вопиющем случае кражи у него криптовалютного кошелька на немалые 2 миллиона долларов.

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По словам Дмитрия, у него угнали машину, внутри которой лежал холодный кошелёк, где мирно лежали 42 монетки в Биткоинах. Депутат не стал пояснять, что он имеет в виду под холодным кошельком. Это может быть как флешка с необходимыми файлами, так и ноутбук, где расположен изолированный от интернета кошелёк. Сумма эквивалентна 2 миллионам долларов, что больно ударило по бюджету Дмитрия Гурина. Дело в том, что у него остался долг перед банком на сумму чуть меньше 2 000 долларов, а на банковских счетах семьи (его и жены) всего 3.03 доллара и 3.12 евро.

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Сам депутат заявил, что Биткоины были официально задекларированы на его жену, а вот откуда супруга Дмитрия взяла такую сумму, он не уточнил. Депутат пояснил, что автомобиль у него угнали уже несколько месяцев назад, но никаких данных от полиции не поступало. Дмитрий также не рассказал, что случилось с монетами, ведь зная номер кошелька, их можно отслеживать. А вообще посмотреть залежи украинских депутатов можно на изображении выше. Больше всех виртуальных монет у сына народных депутатов Натальи Королевской и Юрия Солод. Муж и жена задекларировали 185 тысяч в Монеро общей стоимостью 2.9 миллиарда гривен. Это около 8 миллиардов рублей. Любопытно, откуда у юного дарования столько токенов? Не иначе он хорошо себя вёл, а монетки ему принёс добрый дедушка Мороз.