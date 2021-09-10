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Можно констатировать, что большинство крупных компаний забыло о том, как сложно им было выйти на рынок, сопротивляясь конкуренции гигантов. Одним из наиболее ярких примеров наших дней является Xiaomi. На заре своего появления китайцы закрывали глаза на кастомные прошивки, серые поставки и с радостью шли на контакт с пользователями и энтузиастами. Мало того, даже руководство Xiaomi заявляло, что основная задача состоит не в зарабатывании денег, обирая потенциальных покупателей, а в создании продуктов, доступных каждому человеку. Со временем идеология компании менялась, а парадигма недорогих цен претерпевала безвозвратных изменений в головах менеджмента и руководства Xiaomi. Были времена, когда смартфоны серии Mi не только были убийцами флагманов, но и предлагали самые продвинутые характеристики в несколько раз дешевле.

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Сегодня Xiaomi вошла в число крупнейших компаний планеты, уступая по количеству проданных телефонов только Samsung, ну а результатом стали высокие цены и новая политика, которая противоречит всему, что декларировалось ещё несколько лет назад. Если говорить предметно, то всё больше владельцев смартфонов Xiaomi сообщают об удалённой блокировке своего гаджета. Если не вдаваться в подробности, то никаких закономерностей в этом найти невозможно, но на самом деле они есть. Всё дело в великих и могучих санкциях, которые в любой момент может наложить на любую компанию правительство США.

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Дело обстоит следующим образом: есть страны, в которые по законам США запрещён экспорт смартфонов. Это Куба, Северная Корея, Иран, Судан, Сирия и Крым. Абсолютно всем запрещено поставлять свои товары, но многие из производителей смотрят на серые поставки сквозь пальцы. К примеру, вы купили вагон смартфонов в Москве, а после доставили их в Севастополь. Логично будет предположить, что они должны работать без нареканий, вот только дядюшка Сэм имеет на этот счёт своё мнение. Пока о блокировках в Крыму не слышно, но на Кубе это происходит с завидной регулярностью. Скорее всего, въехать на непродолжительное время в одну из стран, указанных выше, вы можете, но после определённого срока Xiaomi просто заблокирует ваш девайс.

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Вообще если вы думали, что это мелочи, почитайте пункт 14.2, где данные правила прописаны чётки и без апелляционно. Увы, пока мы живём именно в таком мире. Сколько времени ещё США сможет навязывать свои правила, неясно. Очевидно, что есть менее известные китайские бренды, которые игнорируют угрозы дядюшки Сэма. Ну а у крупных игроков выбора нет. Хотя, выбор есть всегда, ведь, вместо того чтобы запретить продажи смартфонов Apple и других американских компаний на своё рынке, китайцы пока предпочитают подставлять вторую щёку. И вот тут возникает главный вопрос: что они будут делать, когда щёки закончатся, ведь в следующий раз могут ударить по более чувствительным местам.