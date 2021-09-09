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Сегодня майнинг стал для сотен тысяч людей основным средством заработка. Мы не призываем вас бросаться в дело добычи виртуальных монет с головой, поскольку и сами считаем это дело вредным для общества, но предлагаем хотя бы попытаться понять этих ребят. Очевидно, что среди шахтёров есть те, кто просто использовал миллионы долларов на своих счетах, чтобы стать ещё богаче, но имеются и такие, кто много лет собирал свои фермы по крупицам. Опять же, мы не рекламируем этот образ жизни, ведь абсолютно везде есть подводные камни. В данном материале мы предлагаем вам изучить работу фермы из 30 видеокарт спустя год после сборки. 29 штук – это GeForce GTX 1660 Super и одна GeForce RTX 3090. Видео представлено на канале ПроТОН, ну а посмотреть его можно ниже. Мы не планируем пересказывать все 10 минут, остановившись только на проблемах, которые возникли за время работы фермы.

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Прежде всего GeForce RTX 3090 GameRock, производства Palit. По словам майнера, её преследует проблема сброса BIOS, когда вместо 120 MH/s хешрейта она выдаёт всего половину. Проблема решается перезагрузкой видеокарты, после чего можно спокойно майнить неделю или больше. GeForce GTX 1660 Super производства Gigabyte имеют свою специфику. Так, если речь и картах с памятью Samsung, то здесь и потребление до 60 Вт и хешрейт около 32 MH/s, а вот с памятью от Micron наблюдается повышенное энергопотребление до 75 Вт. К счастью, хешрейт не пострадал.

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А вот MSI даже с памятью Samsung плохо держит разгон. Видеокарты тянут 30 MH/s, а при попытке разогнать, карта просто вылетает, что забирает немало времени на возвращение её в систему. Palit с памятью Samsung может выдавать до 35 MH/s, правда они немного греются и потребляют 65 Вт и более. Всё гораздо хуже с памятью Hynix, ведь здесь хешрейт падает до 30 MH/s, при этом потребление энергии остаётся большим. На ферме из 8 карточек майнер предлагает сушить обувь, поскольку она удачно расположена и очень компактная. Отличная идея.

Что до поломок, то одна видеокарта работает уже год без подсветки, в остальном пришлось пару раз продувать пыль. Перегревов нет, а в полностью закрытом помещении 29 градусов. Если открыть окно с постоянным доступом свежего воздуха, то температура падает до 22 градусов. В самом конце видео майнер заявляет, что не нужно волноваться о поломках, ведь в реальности их нет. Нужно верно оценивать свои силы и не пытаться выжать из тех или иных видеокарт слишком много. В конце концов важна стабильная работа 24/7, а не погоня за хешрейтом, что в итоге приведёт к постоянным отвалам, поиском ошибок, перепрошивкой и другими проблемами.

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