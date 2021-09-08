В РФ стартовала разработка технологии чипирования людей в медицинских целях
Людей по всей планете волнуют очень похожие проблемы: достаток, бытовые мелочи, комфорт, безопасность и многое другое. Перечислять всё нет смысла, ведь это базовые потребности, которые свойственные жителям Земли в 2021 году. Взять, к примеру интернет – стоит только на пару часов лишить человека доступа к сети, как он тут же начнёт паниковать. Никто не выйдет на улицу и не порадуется свежему воздуху. Вместо этого мы будем звонить в техподдержку и с тревогой смотреть на красную кнопку роутера. Всё куда хуже, если дело касается жизненно важных проблем. Десятилетиями старина Билл Гейтс не интересовал бабушек у подъездов. Некоторые из них слыхали о чудесной штуке под названием компьютер, но зачем нам басурманская машинка, когда у нас есть старые добрые счёты?
реклама
После того как пандемия зашагала по миру, обнаружилось интервью Билла Гейтса, которое он дале несколько лет назад. Там основатель Microsoft заявил, что вакцинация нужна, а вообще человечество может погибнуть не от ядерного оружия, а от супервируса. Мы уверены, что вы найдёте всё это в интернете. Тогда же старину Билла обвинили в чипировании. Якобы, в каждой вакцине от коронавируса нас ждёт маленький невидимый чип, который будет нас контролировать словно армию зомби. Вам ведь не хочется стать зомби?
Похоже, отечественные учёные начитались заветов Билла Гейтса, а иначе неясно, как вообще можно объяснить начало разработки технологии для чипирования россиян. Информация пришла от Руслана Саркисова – главы Дальневосточного фонда высоких технологий. Он утверждает, что дан старт исследованиям, посвящённым вживлению чипов в организм человека. Запуск специализированного центра состоится в течение года, но пока речь идёт о службе технологии на благо медицине. Ожидается, что проект получит финансовую поддержку в районе 350 миллионов рублей, а центр разместится в НИИ «Русский», которое располагается на острове Русский.
реклама
Подробностей на этот счёт слишком мало, да и финансирование пока оставляет желать лучшего. Тот же Илон Маск тратит на свой Neuralink в десятки раз больше, но добился очень скромных результатов. Возможно, в будущем мы станем свидетелями фундаментальных прорывов в отечественном медицине, ну а всё больше и больше людей смогут похвастать высокотехнологичным чипом. А как вы смотрите на чипирование? Готовы взять под контроль свой мозг, или опасаетесь, что старина Билли завладеет вашим разумом?
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила