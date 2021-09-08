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Людей по всей планете волнуют очень похожие проблемы: достаток, бытовые мелочи, комфорт, безопасность и многое другое. Перечислять всё нет смысла, ведь это базовые потребности, которые свойственные жителям Земли в 2021 году. Взять, к примеру интернет – стоит только на пару часов лишить человека доступа к сети, как он тут же начнёт паниковать. Никто не выйдет на улицу и не порадуется свежему воздуху. Вместо этого мы будем звонить в техподдержку и с тревогой смотреть на красную кнопку роутера. Всё куда хуже, если дело касается жизненно важных проблем. Десятилетиями старина Билл Гейтс не интересовал бабушек у подъездов. Некоторые из них слыхали о чудесной штуке под названием компьютер, но зачем нам басурманская машинка, когда у нас есть старые добрые счёты?

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После того как пандемия зашагала по миру, обнаружилось интервью Билла Гейтса, которое он дале несколько лет назад. Там основатель Microsoft заявил, что вакцинация нужна, а вообще человечество может погибнуть не от ядерного оружия, а от супервируса. Мы уверены, что вы найдёте всё это в интернете. Тогда же старину Билла обвинили в чипировании. Якобы, в каждой вакцине от коронавируса нас ждёт маленький невидимый чип, который будет нас контролировать словно армию зомби. Вам ведь не хочется стать зомби?

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Похоже, отечественные учёные начитались заветов Билла Гейтса, а иначе неясно, как вообще можно объяснить начало разработки технологии для чипирования россиян. Информация пришла от Руслана Саркисова – главы Дальневосточного фонда высоких технологий. Он утверждает, что дан старт исследованиям, посвящённым вживлению чипов в организм человека. Запуск специализированного центра состоится в течение года, но пока речь идёт о службе технологии на благо медицине. Ожидается, что проект получит финансовую поддержку в районе 350 миллионов рублей, а центр разместится в НИИ «Русский», которое располагается на острове Русский.

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Подробностей на этот счёт слишком мало, да и финансирование пока оставляет желать лучшего. Тот же Илон Маск тратит на свой Neuralink в десятки раз больше, но добился очень скромных результатов. Возможно, в будущем мы станем свидетелями фундаментальных прорывов в отечественном медицине, ну а всё больше и больше людей смогут похвастать высокотехнологичным чипом. А как вы смотрите на чипирование? Готовы взять под контроль свой мозг, или опасаетесь, что старина Билли завладеет вашим разумом?