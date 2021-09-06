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Процессоры Intel следующего поколения близко. Ожидается, что они позволят компании не просто приблизиться к достижениям AMD, но и превзойти их как в играх, так и в рабочих задачах. Флагманом линейки станет 16-ядерный Core i9-12900K, который в реальности содержит всего 8 быстрых ядер и столько же медленных энергоэффективных. Поскольку тесты уже доказали преимущество данного камня над Ryzen 9 5950X, возникает справедливый вопрос: как красные будут почти год держаться на плаву? До анонса 5-нм линейки следующего поколения ещё очень долго, но ожидание – не лучший вариант, поэтому нужно предпринимать какие-то усилия уже сейчас. Возможно, нам предложат более скоростные Ryzen 5000 Refresh, но это информация неподтверждённая и очень сомнительная. Мало того, нет никакой гарантии, что заводского разгона хватит для победы над Intel. И в этот самый момент самое лучшее средство – это ценовая война.

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Что же, может пока ценовая война и не началась, но цена на процессоры AMD не просто пошли вверх, но и опустились ниже рекомендованных. Начнём с Ryzen 9 5900X. Это скоростной 12-ядерник, который способен удовлетворить запросы самого требовательного геймера. Камень отлично подходит для рабочих задач и вообще кажется универсальным. Его рекомендованная цена составила 49 990 рублей, ну а сегодня купить его можно за 46 160 рублей. Отличная сделка, особенно на фоне того, что новые Alder Lake будут очень дорогими.

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Продолжим 8-ядерным Ryzen 7 5800X. Рекомендованная цена данного камня на старте должна была составить 40 900 рублей, но долгие месяцы мы ничего подобного в магазинах не видели. Сегодня мечта геймера стоит 34 990 рублей, что на 6000 дешевле официальной стоимости и уж точно на целых 10 000 ниже предложений начала 2021 года. Для любителей экономить есть ОЕМ-версия без коробки за 32 990, что позволяет докупить отличный кулер, ведь в любом случае даже в коробочной версии вентилятора в комплекте нет.

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Цена Ryzen 5 5600X почти не отличается от рекомендованной, но в любом случае, даже этого камня достаточно для построения высокопроизводительной геймерской машины. Поэтому 25 320 – это отличная цена. На сладкое Ryzen 5 5600G. Данный процессор уступает Ryzen 5 5600X по части производительности, но включает самую мощную интегрированную видеокарту на планете. Возможно, стоит взять именно его, ведь когда обычные видеокарты стоят дорого, он обеспечит вам доступ ко всем современным играм.