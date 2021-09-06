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Сколько у вас на компьютере оперативной памяти? Напишите об этом в комментариях. Думаем, что наших читателей заинтересует не 16 Гб (как у автора данного материала), а какие-то нестандартные показатели. К примеру, если у вас всего 4 Гб, но вы уверены, что сегодня больше и не нужно. А может у вас 64 Гб, но вы считаете себя обиженным судьбой, присматривая ещё 64 Гб для игр. Вообще данная тема всегда актуальна, поскольку многие люди на этот счёт имеют собственное мнение. Наша позиция проста: сегодня для игр и стандартных задач, включая сёрфинг в сети и просмотр фильмов, достаточно 8 Гб. Поскольку компьютер покупается не на один год, а требования растут, лучше взять 16 Гб.

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Судя по всему, ребята с канала TheSpyHood полагают, что обычному геймеру нужно не менее 32 Гб оперативной памяти. Мало того, эти товарищи пытаются опытным путём выяснить, а не стоит ли докупить ещё 32 Гб. Мало ли, вдруг это увеличит производительность системы, и в конечном итоге принесёт несколько fps в копилочку зажиточного геймера. Результаты представлены на скриншотах. В качестве процессора использовался новенький 8-ядерник Intel Core i9-11900K, видеокарта GeForce RTX 3080 под стать процессору, что обеспечило отличную скорость в разрешении 2К. Посмотреть показатели в 1080р мы не будем, но они не сильно меняют общую картину. Стоит отметить, что 32 Гб ОЗУ работали на тактовой частоте 4400 МГц, в то время как 64 на 3000 МГц.

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Что же, сегодня нет никакого смысла покупать 64 Гб оперативной памяти. Возможно, если бы 64 Гб разогнать до 4000 МГц, можно было бы отыграть насколько кадров в секунду, но это абсолютно нелогично в аспекте цены на дополнительные 32 Гб в магазинах. Ясно, что 64 Гб нужны в целом ряде рабочих сценариев, но перед владельцами подобных компьютеров не стоит вопрос расширения памяти, ведь для них это данность. Для всех остальных мы со всей ответственностью заявляем, что сегодня требования к ОЗУ растут медленно.

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Скорее всего, если бы мы увидели аналогичный тест для 16 Гб, то результаты были бы немногого меньше, чем при использовании 32 Гб. Это доказывают несколько игр, в которых лидирует ПК с 32 Гб. Что любопытно, при использовании 32 Гб оперативной памяти более стабильным остаётся показатель 0.1% low, хотя многие эксперты предлагают игнорировать его, поскольку он почти незаметен глазу.



