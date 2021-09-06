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Хардфорк London уже стал одним из самых неприятных испытаний для майнеров Эфириума. Реальные заработки упали на 20% и только стремительный рост криптовалюты позволил пережить сложный этап. В августе доходы майнеров даже выросли, если сравнивать с июнем, когда токен держался на уровне 2000 долларов, вот только сверхдоходов, которые фиксировались в мае, уже не будет. Так, даже сегодня, при стоимости около 4000 долларов, майнеры имеют в два раза меньше, чем в мае по той же цене. Среди главных факторов резкого падения доходов можно назвать увеличение сложности, ведь в ожидании Ethereum 2.0 фермеры бросились копать Эфир чуть ли не на любых подходящих для этого видеокартах.

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Основной задачей хардфорка London стало сжигание комиссий, что позволяет уменьшать эмиссию монет за счёт выведения из строя части всего добываемого Эфира. Если первоначально говорилось о 20%, то спустя месяц стало ясно, что процент гораздо выше. Перейдём к цифрам: за месяц было сожжено 212 тысяч монет на 833 миллиона долларов. А вот общий заработок всех майнеров в августе составил 1.65 миллиарда долларов. Очевидно, что темпы сжигания ускорились и тому есть подтверждение. Как сообщается, 3 сентября в сети Эфириума произошло событие, которое впору приравнивать к глобальным антирекордам. За сутки майнеры добыли 13 485 монет Эфира. За это же время было сожжено 13 838 монет, а значит мы стали свидетелями того, как Эфириум не только стал дефляционным на словах, но и на деле.

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Возможно, это полезно для инвесторов, ведь теперь Виталик Бутерин и компания могут ещё больше поднять цену на свой актив, вот только для обычных майнеров это плохо. Суть в том, что кто-то залез к ним в карман и вытащил оттуда 353 монеты. Получается, что часть ферм работала в минус, сжигая дорогостоящее электричество. Скорее всего, майнеры пропустят и этот камень в свой огород. Как мы уже могли убедиться, многие уже сегодня оценивают шансы перехода на альтернативные криптовалюты. Пока нет ни одной равнозначной замены Эфиру, но впереди ещё полгода, а значит всё может круто поменяться.

Кстати, за одну минуту происходит сжигание 4.63 монетки Эфира. Больше всего за месяц уничтожили представители платформы OpenSea, на счету которых -31 700 монет на 124 миллиона долларов. На втором месте биржа Uniswap с показателем -11 994 монеты, стоимость которых оценивается в 47 миллионов долларов.