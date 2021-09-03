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Макс Поляков довольно тёмная личность. На самом деле большая часть мультимиллионеров и уж тем более миллиардеров СНГ не способны пояснить появления у них такого большого капитала. Если вам интересно, то есть большое интервью, которое у Макса брали ещё в 2019 году. Даже журналисты говорят, что Поляков допускает много логических нестыковок, путается в деталях и цифрах. Очевидно, что сегодня раскрывать происхождение своих миллиардов никто из подобных ему не хочет и не может, но это известно каждому школьнику, поэтому приступим к основному материалу.

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Итак, украинский Илон Маск в 2017 году купил мёртвую компанию Firefly Space, вложил в неё целую куч денег, а после ему каким-то чудом достался военный космодром SLC-2W в США. Макс Поляков даже разместил на мощностях Южмаша (украинский умирающий гигант) большой заказ на детали для ракеты, но это может быть скорее имиджевым ходом, ведь в последнее время украинское предприятие терпит бедствие и выживает на чистом энтузиазме. Сегодня интерес Макса Полякова прикован к запускам сверхлёгких спутников. Ракету для этого разработать проще, да и вложения нужны в разы меньше. Сказано – сделано: сегодня 29-метровая Alpha, которую делают с 2014 года, впервые поднялась в небо. Старт был назначен ещё на 4 утра, но по неуказанным причинам его перенесли на час позднее.

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Первые несколько минут всё шло в штатном режиме, а после произошёл взрыв. Причины столь драматического происшествия ещё только предстоит узнать. Специалисты заверяют, что это нормальная практика, поскольку первая ракета – это своеобразный испытательный полигон. Главное в этом деле понять недостатки конструкции и устранить их в следующий раз. Когда этот следующий раз состоится, пока неясно. Если вам интересны технические подробности ракеты, то их можно изучить ниже.

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Вообще, пострадавшими в этом деле считаются американские школьники (именно американские). Так, ракета должна была вывести на орбиту более 90 кг полезного груза. Это небольшие спутники, которые создали школьники и студенты, участвующие в национальной программе Dedicated Research and Education Accelerator Mission, или как её рекламировали в США – DREAM. Коммерческих доставок на первый раз запланировано не было. Сам Макс Поляков аварию не комментирует.



