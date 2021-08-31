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В последние годы на рынке электроники творится настоящее сумасшествие. Видеокарты стоят как подержанный автомобиль, а майнеры готовы скупать любое количество игровых решений, в то время как геймеры вынуждены сидеть на встроенной графике. Производители телевизоров выпустили новые линейки с ценниками выше 10 000 долларов (есть и за сотню тысяч), а качественные аудио-системы обходятся дороже, чем двушка в коммуналке. Не уступают им и создатели смартфонов. Что и говорить, если даже Xiaomi перестала быть народной, постоянно поднимая цены на свою самую популярную линейку Redmi Note на 20-30 долларов с каждым годом. Samsung умудряется продавать миллионы складывающихся телефонов, а больше всех зарабатывает Apple.

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Гениальные маркетологи способны продать подставку под монитор за 1000 долларов, поэтому желающих купить iPhone 12 за 799 долларов всегда достаточно. Можно сколько угодно пенять на американское правительство, раздающее гражданам триллионы, но это не изменит того, что народ готов платить за смартфоны немыслимые деньги, при этом используя часть функций. Говоря о яблочной компании, нельзя не отметить, что анонс нового поколения близко. В данном случае нам неинтересно уменьшение чёлки, ведь подобные действия вызывают только смех. Именно поэтому перейдём к первой достоверной утечке о ценах на iPhone 13.

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Прежде всего отметим, что всех фанатов Apple ждёт неприятный сюрприз. Цена iPhone 13 в Китае зафиксирована на отметке 851 доллар, а ведь компания делает всё, чтобы именно в Поднебесной были самые низкие цены на свою продукцию. Ознакомиться со всеми остальными предложениями можно в таблице. Мы же отметим, что на этот раз Apple не только решилась поднять среднюю стоимость смартфонов следующего поколения, но и впервые предлагает взять телефон за более чем 2000 долларов. Как вы смотрите на iPhone 13 Pro Max с накопителем на 1 Тб за 2182 доллара?

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Эксперты сообщают, что iPhone 13 Pro Max получит OLED-дисплей с частотой 120 Гц. Очевидно, что его будут рекламировать как самый лучший на рынке, забывая о том, что подобная технология появилась у конкурентов несколько лет назад. Кстати, на этот раз причина подорожания может быть не в желании Apple увеличить свои и без того гигантские доходы. Всё дело в TSMC, которая резко подняла стоимость своей продукции для всех партнёров. Эксперты полагали, что яблочная компания возместит разницу в 10%, но, похоже, что ребята предпочитают переложить бремя на покупателей. А почему бы и нет?