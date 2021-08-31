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Видеокарты дорожают, мало того перспективы таковы, что уже в 2022 году графические чипы получат дополнительную заводскую наценку. Всё дело в TSMC, которая пытается найти простой способ получить деньги на строительство заводов в США. Поскольку выбора у партнёров компании просто нет, то всё будут платить дороже за то же количество продукции. Возможно, полупроводниковый кризис не так сильно отразился бы на ценах, если бы не майнеры. Очередной виток роста криптовалют привёл к исчезновению из магазинов целых серий, а цены снова поползли вверх. Находятся эксперты, которые уже сегодня прогнозируют, что видеокарты больше никогда не будут стоить дёшево. Со временем графические чипы будут дорожать, что сделает их слишком дорогими для большинства геймеров.

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Какой может быть выход из создавшегося положения? Пока ничего эффективного не придумали, в Китае начали открываться отели для геймеров. На самом деле это обычный номер, где доступны все удобства и услуги в зависимости от того, сколько вы готовы заплатить за одну ночь. Единственным отличием стал игровой компьютер, который теперь располагается в каждом таком номере. Первые отели появились в Гуанчжоу, а сами организаторы предлагают геймерам провести отпуск, насладившись тишиной и бесконечным забегом в виртуальную реальность.

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Посетителя ждёт удобное игровое кресло с множеством настроек, 32-дюймовый монитор с частотой 165 Гц и процессор Core i7-10700. Создатели отеля решили, что такого камня будет достаточно, а вот видеокарты в номерах разные. Двухместный номер с двумя компьютерами и видеокартами GeForce RTX 3070 стоит 80 долларов. Есть номера и одноместные, но китайцы предпочитают экономию, поэтому высоким спросом пользуются шестиместные номера на 6 компьютеров с видеокартами GeForce RTX 3080.

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В качестве удобств: двухъярусные односпальные кровати без лишних изысков. Поскольку в номере не так много места, геймерам придётся спать в стеснённых условиях. Ребята не сильно переживают из-за отсутствия завтрака и уж тем боле обеда. Они питаются лапшой быстрого приготовления, чипсами и сладкой водой, что даёт им достаточно калорий для виртуальных баталий. Ожидается, что вскоре подобные отели появятся по всему Китаю. Эксперимент в Гуанчжоу удался, ведь геймеры с большим удовольствием объединяются и проводят свой отпуск за компьютерными играми.