Выбираем процессор накануне 1 сентября – сколько ядер купить для игрового ПК: 6, 8, 12 по мнению SH
Каждый раз, когда перед вами встаёт вопрос о покупке нового процессора, где-то в левом ухе начинает жужжать голосок, советующий взять побольше ядер. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь маркетинговая машина работает. Много лет назад нас приучили к тому, что для смартфонов нужно 8 ядер, при этом чуть ли не все современные мобильные чипы могут предложить именно столько. Поскольку в этом вопросе мало-кто разбирается, то информация о том, что в реальности у вас работает всего 2 или 4 ядра, никого не волнует. Стоит отметить, что ещё 10 лет назад AMD продавала 8-ядерные процессоры по бросовым ценам. Тренд приживался долго, но сегодня, даже Intel готовиться выйти на поле со своими 16-ю ядрами Alder Lake. Никого не волнует, что половина из них будет энергоэффективными, ведь главное – это цифры.
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Что же, сегодня мы с вами как следует разберёмся, сколько же вообще ядер нужно для комфортной игры в 2021 году. Поскольку тестировать разные процессоры глупо, ребята с канала TheSpyHood пошли другим путём. Так, они вначале протестировали 12-ядерный Ryzen 9 5900X без какого-либо вмешательства. После этого снизили количество ядер в BIOS до 8, а в конце и до 6. Получилось очень познавательно, поскольку мы имеем идентичную тактовую частоту с разным количеством ядер. В качестве видеокарты выступала GeForce RTX 3080, а значит система не испытывали дискомфорта, не задыхалась и соответствовала поставленным задачам.
Обычно мы структурируем результаты в таблицу. Сегодня это не понадобиться, ведь сами результаты очень показательны и не нуждаются в наглядности. Выше есть несколько скриншотов, ну а мы перейдём к выводам: в разрешении 1080р 6-ядерный процессор отстаёт от 8-ядерного и 12-ядерного на несколько кадров в секунду. Поскольку очень часто fps превышает 100 единиц, то разницу вы сами никогда не заметите. А вот между 8-ядерным и 12-ядерным разница вообще отсутствует. Есть игра, где много ядер – плохо.
В разрешении 2К всё ещё веселее, ведь там разница между ядрами стирается. Это значит, что сегодня для комфортной игры вам достаточно 6 ядер. Не переплачивайте пару сотен долларов, поскольку это не даст вам ощутимого преимущества. Мы бы порекомендовали потратить эти деньги на видеокарту, но сегодня флагманы стоят пару сотен тысяч рублей. А вот относительно создателей игр есть много вопросов, ведь программисты так и не научились использовать многоядерную мощь Ryzen 9 5900X по полной программе. К счастью, данный камень имеет отличные показатели работы в одноядерных тестах, поэтому справляется с любыми задачами без проблем.
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