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Поставки видеокарт Radeon RX 6000 на европейском рынке восстанавливаются, но цены продолжают расти

Цены в Европе подпрыгнули не так сильно, как в РФ, но подорожание заметно и там
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С момента своего появления серия видеокарт Radeon RX 6000 оставалась скорее имиджевой, чем созданной для захвата реальной доли рынка. В данном случае можно сколько угодно сетовать в сторону полупроводникового кризиса и жадности Aplle, которая забрала себе все свободные мощности на заводах TSMC, но это не изменит реальной вины маркетологов и аналитиков AMD. Эти ребята получают сотни тысяч долларов в год, а значит должны были спрогнозировать взрывной покупательский рост на высокопроизводительные процессоры и видеокарты. Поскольку команда специалистов оказалась недальновидной, сегодня эксперты фиксируют снижение доли всей полупроводниковой продукции AMD на геймерском рынке. 

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Что же, спустя долгие месяцы после выхода серии Radeon RX 6000 аналитики констатируют, что AMD смогла если и не выровнять количество поставленных графических чипов на рынок, то ощутимо их увеличить. Данные по продажам за 4 неделю 2021 года составлены ребятами из 3DCenter и не отражают всю остановку на рынке. Тем не менее фанатам красной команды будет достаточно и этого, ведь спустя более чем полгода они могут купить видеокарту без проблем. 

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На самом деле с проблемами, поскольку эти же аналитики отмечают, что падение цен на видеокарты остановилось, а в августе мы наблюдали разворот на 180 градусов. В результате стоимость отдельных товаров и целых линеек неплохо подросла. Сразу предупреждаем: речь идёт о рынке европейском. Цены в РФ значительно дороже, а особенно чувствительных и слабонервных призываем отойти от наших экранов. Ознакомиться с ценами на видеокарты и разницей с рекомендованной производителем стоимостью, можно на изображении ниже. 

Данные собраны по нескольким крупным магазинам, а цены могут отличаться от одной площадки к другой. Несмотря на это можно заметить, что GeForce RTX 3080 Ti стоит всего на 17% дороже рекомендаций NVIDIA, а самая большая наценка на GeForce RTX 3060. У AMD выгоднее всего брать Radeon RX 6600 ХТ, хотя европейские покупатели по непонятным причинам отдают предпочтение более производительной Radeon RX 6700 ХТ. Аналитики констатируют отличную доступность большинства видеокарт, но полагают, что в условиях стабильной криптовалюты и роста заболеваний коронавирусом по всей планете, ситуация будет только ухудшаться. Именно поэтому, есть все основания ожидать подорожания многих видеокарт уже в ближайшие недели. Именно так произошло в магазинах РФ, ну а в Европе конкуренция просто выше, а доступность лучше, поэтому там будет решать не местный рынок, а глобальная обстановка. 

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