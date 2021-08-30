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В Узбекистане конфисковали видеокарты и процессоры для добычи Эфира и Биткоинов на 63 млн рублей

Добыча проводилась незаконно, а майнеры не платили за электричество
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Эксперты не устают отмечать невероятную активность китайских майнеров. После удара, который по ним нанесло правительство, казалось, что ребята ещё долго не вернутся в строй. Как оказалось, хешрейт Эфира уже превысил показатели середины мая, в то время как Биткоин только набирает силу. Судя по всему, перевезти фермы с видеокартами оказалось намного дешевле и быстрее, чем специализированные майнеры. В любом случае сроки превзошли все ожидания. Больше всего новых мощностей устанавливается в США и Казахстане. В Америке грядёт либерализация, что позволит майнерам свободно себя чувствовать, оплачивая налоги только с реальных сделок. В Казахстане налогообложение ещё только обсуждается, но надбавки на электроэнергию для ферм постоянно растут, что внушает опасения в дальнейшем притоке в страну шахтёров. 

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А вот в Узбекистан никто не рвётся. Причина в том, что все майнеры обязаны платить за электричество по тройному тарифу. Это снижает привлекательность страны для размещения ферм, но позиция правительства по этому вопросу непоколебима. Как оказалось, если на майнеров надавить слишком сильно, они просто уйдут в тень. Сообщается, что в Сырдарьинской области была найдена гигантская ферма, которая потребляла огромные объёмы энергии, что приводило к перебоям в сети и мешало обычным гражданам. Ущерб ещё только предстоит оценить, ну а общая стоимость конфискованного железа составила 860 000 долларов, или более 63 миллионов рублей. Организаторами подпольной добычи оказались граждане Южной Кореи, вступившие в сговор с жителями Узбекистана. 

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Что любопытно, среди конфискованного оборудования много видеокарт. Это значит, что ребята активно добывали Эфир. Если подробности данного дела попадут в прессу, будет интересно узнать, где эти товарищи набрали столько видеокарт. Сегодня цены на данный тип полупроводниковой продукции растёт, а значит в Узбекистане не так много мест, где фермеру могут продать партию из тысяч рабочих графических чипов. Точно такая же ситуация и со специализированными майнерами. Производители уже распланировали заказы на 2022 год, а значит купить новое оборудование в данный момент почти невозможно. 

Если перед нами китайское железо, то хотелось бы узнать откуда оно въехало в страну, и как могло просочиться сквозь таможенников. Всего было зафиксировано и описано более 3500 единиц техники, а правоохранители заявляют, что будут использовать всё это в качестве вещественных доказательств. Вы вообще знаете, куда после подобных изъятий попадает майнерская техника? Мы бы, например, очень хотели об этом почитать. 

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