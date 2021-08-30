Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Российские модули МКС в критическом положении – трещины появились в нескольких отсеках и расширяются

Проблема российских моделей МКС может оказаться серьёзнее, чем кажется
[ ] для раздела Блоги
+
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

МКС находится на орбите с ноября 1998 года. За это время там успели побывать более 60-ти команд учёных и даже туристы. Поскольку никто не планировал, что станция продержится в космосе так долго, её жизненный цикл приходилось несколько раз продлевать. Несмотря на почтенный возраст, МКС не планирует сходить с орбиты, а планы на её использование просто наполеоновские. В настоящий момент к российскому сегменту МКС относятся следующие модули: Заря, Звезда, Поиск, Рассвет и Наука. Перечень отражает введение каждого отсека в строй в соответствие со временем его запуска, а значит самым старым остаётся модуль Заря. 

реклама

Эпопея с трещинами и дырами в российском модуле Звезда наполнена мистическими подробностями. Отечественные специалисты уверяют, что это дело рук американцев, которые нарочно взяли дрель и пробурили дыры. Неясно, чем руководствовались астронавты из США, ведь до момента устранения утечки воздуха им пришлось ютиться рядом с российскими космонавтами. В любом случае эта история так до конца и не изучена, а финальные выводы либо засекречены, либо их и вовсе нет. Если судить по тому, что происходит сегодня, то виной всему могут быть не янки, а почтенный срок МКС.

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Сообщается, что на самом старом модуле Заря обнаружены трещины. Они уже привели к разгерметизации диметром 0.2 мм, что стало причиной  утечки воздуха на 0.4 мм ртутного столба в сутки. Пока ситуация не переросла в аварийную, ведь в 2020 году утечка достигала 0.5 мм в минуту, но происходящее беспокоит российских учёных. Пока проблему решают за счёт надувания МКС при помощи доставляемого с Земли азота, и кислорода, но есть мнение, согласно которому трещины будут разрастаться. 

Представители Роскосмоса уверяют, что держат ситуацию под контролем. На станции имеется всё необходимое для диагностики оборудование, что позволит своевременно реагировать на любые вызовы. Космонавты оперативно ищут трещину, но пока полностью нейтрализовать утечку не удалось. На момент написания данного материала один из отсеков Зари был полностью изолирован. Здесь самое время напомнить текущее положение, когда часть модуля Звезда остаётся постоянно закрытой. Несмотря на это трещины разрастаются, а потери кислорода могли бы в сутки доходить до 500 грамм. Сроки работы первых российских модулей продлили до 2025 года, но есть опасения, что они так долго не продержатся. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
11
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
18
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
34
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
16

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 40
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила финальный список из 87 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 в 2021 году
3
Microsoft разрешит устанавливать новую Windows 11 на старые процессоры, но с небольшим условием
22
Microsoft удалила из Windows 11 несколько привычных функций, существовавших более 10 лет
56
Актёр Дэйв Джексон случайно раскрыл главного героя GTA 6 – им станет капитан полиции Макклейн
31
Запрет майнинга обрушил цены на видеокарты в Китае – GeForce RTX 3060 за 28 000 р
43
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
275
В новой версии PlayStation 5 уменьшили радиатор системы охлаждения
10
Следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 может оказаться значительно дороже предыдущего
57
Battlefield 2042 будут продавать в комплекте с SSD
41
Знаменитого голливудского актёра Стивена Сигала оштрафовали на крупную сумму за рекламу криптовалют
29
Windows 11 не позволит устанавливать обновления владельцам старых процессоров
42
Microsoft заявила о невозможности установки Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х и всю первую серию
24
Майнеры скупили почти все GeForce RTX 3070 Ti в РФ, а Radeon RX 6600 XT стала лучшим выбором геймера
90
Блогер выяснил причину уменьшение веса PlayStation 5 новой ревизии
7
Детали обновления «Точно в цель» для War Thunder: новая техника, новые графические эффекты и кое-что ещё
8
В России замечены RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти
42
Тим Кук рассказал о желании покинуть пост главы Apple и уйти на пенсию
16
Обновлённая версия PlayStation 5 перегревается из-за попытки Sony сэкономить на вентиляторе
30
В сентябре видеокарты могут снова подорожать из-за 50% сокращения производства GeForce RTX 3060/Ti
37
NexusMods удалили с сайта модификацию, запрещающую играть в Skyrim
8

Популярные статьи

Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
57
О серьёзной проблеме игры Crossout, которая возможно была создана преднамеренно
68
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
137
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
11
Собираем быстрый и недорогой компьютер для учебы и игр в 2021 году
12
Исследование влияния ревизии микрокода CPU в Corona Benchmark
7
Время покупать ПО для учёбы: Windows 10 за $6.25, MS Office за $23 и полезные утилиты со скидкой 90%

Сейчас обсуждают

_db_
15:59
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
_db_
15:55
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
NoX
15:53
поЗОРРО
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Radiant Star
15:52
Объект на экране двигаясь например слева направо, пройдет путь за одинаковое количество времени, что при 30гц, что при 360гц, разница лишь в том, что при 360гц объект будет двигаться плавно, но на кан...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
_db_
15:52
Очень скоро, через 10 лет :)
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
_db_
15:50
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Зеновий Радеонович
15:49
"Очень скоро" это до выхода 4000 или позже?
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Дедувка Морощщщ
15:47
Да, а домработница Абрамовича себе каждый год футбольные клубы покупает.
Денег на это нет: авторы Psychonauts 2 о локализации игры на дополнительные языки
coo1erman
15:45
Я тоже работаю в сфере CG и новые проекты сейчас уже просят делать с прицелом на UE5 с трассировкой. Она работает и в софтверном режиме, но с хардерной поддержкой RTX производительность в разы выше. О...
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Зю
15:37
Чтобы для любого DAG Файла была актуальной)
В России замечены RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем