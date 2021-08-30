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МКС находится на орбите с ноября 1998 года. За это время там успели побывать более 60-ти команд учёных и даже туристы. Поскольку никто не планировал, что станция продержится в космосе так долго, её жизненный цикл приходилось несколько раз продлевать. Несмотря на почтенный возраст, МКС не планирует сходить с орбиты, а планы на её использование просто наполеоновские. В настоящий момент к российскому сегменту МКС относятся следующие модули: Заря, Звезда, Поиск, Рассвет и Наука. Перечень отражает введение каждого отсека в строй в соответствие со временем его запуска, а значит самым старым остаётся модуль Заря.

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Эпопея с трещинами и дырами в российском модуле Звезда наполнена мистическими подробностями. Отечественные специалисты уверяют, что это дело рук американцев, которые нарочно взяли дрель и пробурили дыры. Неясно, чем руководствовались астронавты из США, ведь до момента устранения утечки воздуха им пришлось ютиться рядом с российскими космонавтами. В любом случае эта история так до конца и не изучена, а финальные выводы либо засекречены, либо их и вовсе нет. Если судить по тому, что происходит сегодня, то виной всему могут быть не янки, а почтенный срок МКС.

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Сообщается, что на самом старом модуле Заря обнаружены трещины. Они уже привели к разгерметизации диметром 0.2 мм, что стало причиной утечки воздуха на 0.4 мм ртутного столба в сутки. Пока ситуация не переросла в аварийную, ведь в 2020 году утечка достигала 0.5 мм в минуту, но происходящее беспокоит российских учёных. Пока проблему решают за счёт надувания МКС при помощи доставляемого с Земли азота, и кислорода, но есть мнение, согласно которому трещины будут разрастаться.

Представители Роскосмоса уверяют, что держат ситуацию под контролем. На станции имеется всё необходимое для диагностики оборудование, что позволит своевременно реагировать на любые вызовы. Космонавты оперативно ищут трещину, но пока полностью нейтрализовать утечку не удалось. На момент написания данного материала один из отсеков Зари был полностью изолирован. Здесь самое время напомнить текущее положение, когда часть модуля Звезда остаётся постоянно закрытой. Несмотря на это трещины разрастаются, а потери кислорода могли бы в сутки доходить до 500 грамм. Сроки работы первых российских модулей продлили до 2025 года, но есть опасения, что они так долго не продержатся.