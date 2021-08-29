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Тим Кук занимает пост главы Apple более десяти лет. Бразды правления ему лично передал Стив Джобс, который всецело доверял своему наследнику, поскольку никогда не решился бы отдать компанию в руки непрофессионала. Удивительно, но за это время Apple не представила ни одного нового прорывного продукта. Не верите? Планшет разрабатывал ещё Стив Джобс, а часы так и остались нишевым продуктом. Спустя несколько лет после начала продаж подобных аксессуаров, производители так и не придумали, зачем обычному человеку со смартфоном нужны часы, на которых можно читать сообщения со смартфона. Есть попытки внедрить более продвинутые функции, которые должны позволить превратить гаджет в настоящий медицинский прибор, но современные датчики часто дают неточные результаты, поэтому пока Apple Watch и сотни аналогов так и остаются сомнительными.

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В прошлом году появился трекер AirTag, но он не содержит GPS, полагаясь на данные с находящихся поблизости iPhone последнего поколения. Назвать его успешным и уж тем более полезным сложно, ведь он прочно связан с экосистемой компании и не поддерживает даже NFC. Словом, Тим Кук – прекрасный маркетолог, который может продать фанатам подставку под монитор за 1000 долларов, тогда как аналогичный продукт у конкурентов стоит ровно столько же. В данном случае рассуждения на тему суперразрешения и уникального дисплея не принимаются. Автор данного поста вынужден часть времени сидеть на работе за 4К 32-дюймовым Samsung Curved и никак не замечает разницу с 2К 32-дюймовым Samsung Odyssey 144 ГЦ дома.

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Ели бы Стив Джобс продолжал руководить компанией, то мы явно увидели бы больше инновацией, но в данном случае сослагательное наклонение неуместно. Сегодня Apple – самая большая компания на планете, а значит Тим Кук – один из самых гениальных руководителей на планете. Возможно, уже самое время задуматься об уходе на покой? Так и есть, по словам Тима, руководить крупной компанией должны молодые и амбициозные люди. Он готов уйти с поста, но вначале хочет представить ещё один продукт.

И вот здесь и начинается самое интересное, ведь впереди два вероятных продукта. Первое – очки дополненной реальности, которые просто обязаны перевернуть мир. А второе – Apple Car, о котором говорят уже несколько лет. Аналитики ожидают, что раньше 2025 года ждать появления одного из продуктов не стоит. Важно учесть, что глава столь крупной компании вынужден говорить о планах уйти на пенсию за 5 лет, ведь инвесторы хотят подготовиться к возможным последствиям.