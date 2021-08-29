Xiaomi выпустила финальный список из 87 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 в 2021 году
Если говорить о китайском рынке, то выход MIUI 12.5 там почти завершён. Многие пользователи получили официальную прошивку ещё в начале лета. Так, флагманская серия Mi начала обновляться ещё в апреле, тогда как отдельные представители Poco к июню. До представителей среднебюждетных Redmi Note очередь дошла в июле, ну а Redmi на подходе. Несмотря на то, что европейский рынок в последние годы для Xiaomi становится всё важнее, здесь всё крайне плохо. По нашим подсчётам, на момент написания данного материала, российской версией могут похвастать 29 аппаратов. Все они относятся к флагманам, ну а большая часть просто ждёт.
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Дабы ожидание не было томительным, мы сегодня предлагаем изучить список телефонов, которые могут претендовать на получение MIUI 12.5 в этом году. По нашим подсчётам, таковых 87, но вполне может быть, что их больше, ведь посчитать все китайские и индийские клоны просто нереально. Именно поэтому давайте остановимся на цифре 87, с учётом того, что она не конечная. Поскольку в последние годы появилось много магазинов, где с большой скидкой продаются подобные аппараты, то небольшая часть наших читателей может остаться без полезной информации. Поделать с этим ничего не можем, ведь по большей части списки индийских уникальных смартфонов не выходят за пределы страны.
Ознакомиться с полным перечнем можно ниже. Ещё раз поясняем, что европейские и российские версии для большей части не выпущены, но китайские стабилки есть. Каждая из них уже прошла этап бета-теста, поэтому выход официальных версий не за горами. Это значит, что даже владельцам Redmi Note 7 стоит ждать появления новой прошивки на своём телефоне. Когда это случится никто не сообщает, но к нам постепенно приближается MIUI 13, а значит к зиме всё будет.
- Redmi Note 9S
- Mi 10 Ultra
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 4G
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 8T
- Mi 10T Pro
- Mi 8
- Mi 10
- Redmi 10X 5G
- Redmi K30
- Redmi 9T
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 9
- Mi CC9e
- Redmi K20 Pro
- Poco X2
- Redmi K30 Ultra
- Mi CC9
- Redmi K30i 5G
- Mi 8 SE
- Mi 9 Lite
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 5G
- Mi 9 SE
- Mi 9T
- Mi 11
- Mi Note 10 Pro
- Redmi K20
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi Note 10S
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 10
- Redmi 8
- Mi 9
- Redmi 9 Prime
- Redmi Note 9
- Mi 8 Lite
- Mi 10S
- Redmi 7A
- Poco X3
- Redmi K40
- Mi Max 3
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi Mix 3
- Poco M2 Pro
- Redmi Note 8
- Mi 10 Lite
- Redmi Note 9 Pro Max
- Mi 10i
- Mi 11i
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 9 5G
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 9T Pro
- Redmi 8A Pro
- Poco F2 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K30 Racing
- Mi 10T Lite
- Redmi 8A
- Mi 10 Pro
- Mi Mix Fold
- Mi 11 Ultra
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 5G
- Mi CC9 Pro
- Poco F3
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 7
- Poco X3 Pro
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 7
- Mi Mix 2S
- Redmi K30 4G
- Mi 10T
- Poco M3 Pro 5G
- Poco M2
- Mi 11X
- Redmi Note 10 Pro
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