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Xiaomi выпустила финальный список из 87 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 в 2021 году

Изучаем актуальные смартфоны, которые получат новое обновление
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Если говорить о китайском рынке, то выход MIUI 12.5 там почти завершён. Многие пользователи получили официальную прошивку ещё в начале лета. Так, флагманская серия Mi начала обновляться ещё в апреле, тогда как отдельные представители Poco к июню. До представителей среднебюждетных Redmi Note очередь дошла в июле, ну а Redmi на подходе. Несмотря на то, что европейский рынок в последние годы для Xiaomi становится всё важнее, здесь всё крайне плохо. По нашим подсчётам, на момент написания данного материала, российской версией могут похвастать 29 аппаратов. Все они относятся к флагманам, ну а большая часть просто ждёт. 

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Дабы ожидание не было томительным, мы сегодня предлагаем изучить список телефонов, которые могут претендовать на получение MIUI 12.5 в этом году. По нашим подсчётам, таковых 87, но вполне может быть, что их больше, ведь посчитать все китайские и индийские клоны просто нереально. Именно поэтому давайте остановимся на цифре 87, с учётом того, что она не конечная. Поскольку в последние годы появилось много магазинов, где с большой скидкой продаются подобные аппараты, то небольшая часть наших читателей может остаться без полезной информации. Поделать с этим ничего не можем, ведь по большей части списки индийских уникальных смартфонов не выходят за пределы страны. 

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Ознакомиться с полным перечнем можно ниже. Ещё раз поясняем, что европейские и российские версии для большей части не выпущены, но китайские стабилки есть. Каждая из них уже прошла этап бета-теста, поэтому выход официальных версий не за горами. Это значит, что даже владельцам Redmi Note 7 стоит ждать появления новой прошивки на своём телефоне. Когда это случится никто не сообщает, но к нам постепенно приближается MIUI 13, а значит к зиме всё будет. 

  1. Redmi Note 9S
  2. Mi 10 Ultra
  3. Mi 11X Pro
  4. Redmi Note 9T
  5. Redmi Note 9 4G
  6. Mi CC9 Meitu Edition
  7. Redmi Note 8T
  8. Mi 10T Pro
  9. Mi 8
  10. Mi 10
  11. Redmi 10X 5G
  12. Redmi K30
  13. Redmi 9T
  14. Mi Note 10 Lite
  15. Redmi Note 9 Pro
  16. Redmi 9
  17. Mi CC9e
  18. Redmi K20 Pro
  19. Poco X2
  20. Redmi K30 Ultra
  21. Mi CC9
  22. Redmi K30i 5G
  23. Mi 8 SE
  24. Mi 9 Lite
  25. Redmi K30S Ultra
  26. Redmi K30 5G
  27. Mi 9 SE
  28. Mi 9T
  29. Mi 11
  30. Mi Note 10 Pro
  31. Redmi K20
  32. Mi 10 Lite Zoom
  33. Redmi Note 10S
  34. Redmi K40 Pro
  35. Redmi Note 10
  36. Redmi 8
  37. Mi 9
  38. Redmi 9 Prime
  39. Redmi Note 9
  40. Mi 8 Lite
  41. Mi 10S
  42. Redmi 7A
  43. Poco X3
  44. Redmi K40
  45. Mi Max 3
  46. Redmi Note 10 Pro Max
  47. Mi Mix 3
  48. Poco M2 Pro
  49. Redmi Note 8
  50. Mi 10 Lite
  51. Redmi Note 9 Pro Max
  52. Mi 10i
  53. Mi 11i
  54. Redmi 10X Pro 5G
  55. Redmi Note 7 Pro
  56. Mi 10 Youth Edition
  57. Redmi Note 9 5G
  58. Mi 8 Explorer Edition
  59. Mi 9T Pro
  60. Redmi 8A Pro
  61. Poco F2 Pro
  62. Mi 9 Pro 5G
  63. Redmi K30 Racing
  64. Mi 10T Lite
  65. Redmi 8A
  66. Mi 10 Pro
  67. Mi Mix Fold
  68. Mi 11 Ultra
  69. Redmi 10X 4G
  70. Redmi Note 9 Pro 5G
  71. Redmi Note 10 5G
  72. Mi CC9 Pro
  73. Poco F3
  74. Mi 11 Lite 5G
  75. Redmi K30 Pro
  76. Redmi Note 7
  77. Poco X3 Pro
  78. Mi 11 Lite 4G
  79. Redmi Note 8 Pro
  80. Redmi 7
  81. Mi Mix 2S
  82. Redmi K30 4G
  83. Mi 10T
  84. Poco M3 Pro 5G
  85. Poco M2
  86. Mi 11X
  87. Redmi Note 10 Pro
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