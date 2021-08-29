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Если говорить о китайском рынке, то выход MIUI 12.5 там почти завершён. Многие пользователи получили официальную прошивку ещё в начале лета. Так, флагманская серия Mi начала обновляться ещё в апреле, тогда как отдельные представители Poco к июню. До представителей среднебюждетных Redmi Note очередь дошла в июле, ну а Redmi на подходе. Несмотря на то, что европейский рынок в последние годы для Xiaomi становится всё важнее, здесь всё крайне плохо. По нашим подсчётам, на момент написания данного материала, российской версией могут похвастать 29 аппаратов. Все они относятся к флагманам, ну а большая часть просто ждёт.

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Дабы ожидание не было томительным, мы сегодня предлагаем изучить список телефонов, которые могут претендовать на получение MIUI 12.5 в этом году. По нашим подсчётам, таковых 87, но вполне может быть, что их больше, ведь посчитать все китайские и индийские клоны просто нереально. Именно поэтому давайте остановимся на цифре 87, с учётом того, что она не конечная. Поскольку в последние годы появилось много магазинов, где с большой скидкой продаются подобные аппараты, то небольшая часть наших читателей может остаться без полезной информации. Поделать с этим ничего не можем, ведь по большей части списки индийских уникальных смартфонов не выходят за пределы страны.

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Ознакомиться с полным перечнем можно ниже. Ещё раз поясняем, что европейские и российские версии для большей части не выпущены, но китайские стабилки есть. Каждая из них уже прошла этап бета-теста, поэтому выход официальных версий не за горами. Это значит, что даже владельцам Redmi Note 7 стоит ждать появления новой прошивки на своём телефоне. Когда это случится никто не сообщает, но к нам постепенно приближается MIUI 13, а значит к зиме всё будет.

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