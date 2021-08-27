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Несмотря на то, что на дворе середина 2021 года, многие страны до сих пор не определились с позицией по криптовалютам. Ясно, что с держателей виртуальных активов нужно брать налог, но какой, и как, непонятно. Попытки переложить бремя ответственности на всех участников крипторынка может обернуться уходом сотен тысяч граждан в тень. Кроме того, драконовские меры не способствуют развитию экономики и тормозят модернизацию финансового сектора, в особенности того, что имеет отношение к цифровым активам. В Китае было решено закрутить гайки, а вместо неконтролируемого Биткоина ввести цифровой Юань. Ожидается, что валюта будет популярна во многих странах и может заинтересовать финансовые учреждения по всему миру.

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В России пока всё сложно. Законодатели пытаются выработать наиболее комфортные условия для бизнеса, но, судя по всему, проворонили невероятный шанс принять китайских майнеров. Хешрейт Биткоина и Эфира восстанавливается, а фермы перевозят в Казахстан и США, поскольку нормативная база РФ пока не внушает доверия, а законодатели способны преподнести немало сюрпризов своим и чужим майнерам. Совсем иначе к делу подходят американские сенаторы. Уже несколько месяцев они спорят по поводу плана по регулированию криптовалют. В данный момент неясно, чем всё закончится, но пока дело идёт к либерализации вопроса.

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Несколько дней назад Минфин США дал ключевые комментарии, вселяющие надежду в то, что на высшем уровне решено дать криптовалютам больше свободы. В первую очередь планируется исключить из законопроекта понятие «брокер». Сенаторы планировали называть таковым всякого, кто так или иначе связан с цифровыми деньгами. Это предполагало ответственность и необходимость уплаты налогов. Теперь майнеры так и останутся майнерами, а брокерами станут величать исключительно трейдеров и тех, кто проводит операции по торговле криптовалютами с определённой регулярностью. Исключат из списка также разработчиков специализированного ПО в сфере блокчейна.

Скорее всего контроль будет существовать на уровне бирж. Сегодня все централизованные криптовалютные структуры не позволяют осуществлять операции без аутентификации. Это значит, что правительство США будет контролировать все транзакции всех жителей планеты, ведь у бирж просто не будет другого выхода, кроме как сотрудничать с Штатами (уже сотрудничают). Кстати, сегодня в Конгресс ещё раз внесли целый ряд поправок, нацеленный на регулирование криптовалют. Там пишут о рисках, которые несут цифровые деньги, а значит сенаторы снова попросят больше контроля и прав.