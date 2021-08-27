Пользователь из РФ сфотографировал видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гб памяти
Вывод той или иной видеокарты на рынок сопряжён с различными сложностями. В первую очередь нужно ориентироваться на конкурента, ведь стоит только упустить это направление, как ваша позиция окажется слабой, а продукция заведомо медленнее, чем нужно. Всё это не говоря о технологических сложностях, с которыми так или иначе приходится сталкиваться. А ведь нужно ещё отбить расходы на разработку, которые в некоторых случаях могут достигать нескольких сотен миллионов долларов. Что же неудивительно, когда NVIDIA не может решить несколько месяцев, стоит ей вообще выпускать ту или иную видеокарту. К примеру, мы так и не увидели серию GeForce RTX 3050, а ведь она должна была стать массовой, радуя обычных геймеров, у которых нет 100 000 рублей на виртуальные развлечения.
реклама
Сложности были и у GeForce RTX 3080 Ti. Слухи о ней появились задолго до того, как в продаже появилась стандартная GeForce RTX 3080, а значит ещё год назад NVIDIA имела на руках несколько вариантов. В июне мы увидели модель, получившую 12 Гб скоростной памяти и флагманский графический чип, что позволило GeForce RTX 3080 Ti приблизиться к старшей модели GeForce RTX 3090. Вот только в ранних утечках появлялись упоминания о GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти. Что любопытно, карта светилась в тестах, но после пропала, а значит было решено сэкономить, ведь AMD так и не смогла представить ничего революционного.
Сообщается, что планы выпустить GeForce RTX 3080 Ti на 20 Гб действительно были. Так, в прессу попало изображение Gigabyte AORUS XTREME, на этикетке которой явственно различается 20 Гб видеопамяти. Кроме того, есть коробки от этой карты, где также выбиты 20 Гб. Интересно, что фотография была опубликована пользователем их РФ. К сожалению, он не предоставил больше никакой информации. Именно поэтому мы можем так никогда и не узнать, была ли такая карта выпущена или нет. Эксперты полагают, что в руки пользователя попало несколько коробок, которые произвели ещё тогда, когда было объявлено о наличии в GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб памяти. Вполне возможно, что это просто ошибка, которую допустили при печати коробки, или банальный фотошоп.
реклама
Ребята из Videocardz отмечают, что ещё попробуют связаться с автором фотографий. Если что-то изменится, или появятся новые данные, мы вас обязательно проинформируем, а пока можно просто изучить изображения выше.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила