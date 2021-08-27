Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вывод той или иной видеокарты на рынок сопряжён с различными сложностями. В первую очередь нужно ориентироваться на конкурента, ведь стоит только упустить это направление, как ваша позиция окажется слабой, а продукция заведомо медленнее, чем нужно. Всё это не говоря о технологических сложностях, с которыми так или иначе приходится сталкиваться. А ведь нужно ещё отбить расходы на разработку, которые в некоторых случаях могут достигать нескольких сотен миллионов долларов. Что же неудивительно, когда NVIDIA не может решить несколько месяцев, стоит ей вообще выпускать ту или иную видеокарту. К примеру, мы так и не увидели серию GeForce RTX 3050, а ведь она должна была стать массовой, радуя обычных геймеров, у которых нет 100 000 рублей на виртуальные развлечения.

реклама

Сложности были и у GeForce RTX 3080 Ti. Слухи о ней появились задолго до того, как в продаже появилась стандартная GeForce RTX 3080, а значит ещё год назад NVIDIA имела на руках несколько вариантов. В июне мы увидели модель, получившую 12 Гб скоростной памяти и флагманский графический чип, что позволило GeForce RTX 3080 Ti приблизиться к старшей модели GeForce RTX 3090. Вот только в ранних утечках появлялись упоминания о GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти. Что любопытно, карта светилась в тестах, но после пропала, а значит было решено сэкономить, ведь AMD так и не смогла представить ничего революционного.

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Сообщается, что планы выпустить GeForce RTX 3080 Ti на 20 Гб действительно были. Так, в прессу попало изображение Gigabyte AORUS XTREME, на этикетке которой явственно различается 20 Гб видеопамяти. Кроме того, есть коробки от этой карты, где также выбиты 20 Гб. Интересно, что фотография была опубликована пользователем их РФ. К сожалению, он не предоставил больше никакой информации. Именно поэтому мы можем так никогда и не узнать, была ли такая карта выпущена или нет. Эксперты полагают, что в руки пользователя попало несколько коробок, которые произвели ещё тогда, когда было объявлено о наличии в GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб памяти. Вполне возможно, что это просто ошибка, которую допустили при печати коробки, или банальный фотошоп.





реклама

Ребята из Videocardz отмечают, что ещё попробуют связаться с автором фотографий. Если что-то изменится, или появятся новые данные, мы вас обязательно проинформируем, а пока можно просто изучить изображения выше.