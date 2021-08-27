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Коронавирус без всякого сомнения нанёс сильный удар по полупроводниковому сектору. Аналитики сходятся во мнении, что сегодня абсолютное большинство производителей сталкиваются с проблемами поставок самых массовых и недорогих компонентов. Это может показаться удивительным, но всерьёз о самом полупроводниковом кризисе заговорили только в начале 2021 года, когда криптовалюты начали дорожать. К маю майнеры вынесли все видеокарты из магазинов, а многие присосались к китайским заводам, забираю готовую продукцию прямо из цехов. В настоящее время ситуация снова вышла из-под контроля, а цены постоянно растут. На этом фоне кажется, что производство видеокарт снизилось, ведь доступных моделей в разы меньше, чем было ещё год назад. На самом же деле всё с точностью до наоборот.

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Согласно аналитическим данным Jon Peddie Research, во втором квартале 2021 года поставки графических процессоров достигли 123 миллиона единиц. Учтите, что речь идёт исключительно о видеокартах для настольных компьютеров и ноутбуков, в то время как рынок смартфонов и планшетов тоже растёт. Если перевести эти миллионы в проценты, то окажется, что NVIDIA и AMD реализовали на 3.4% видеокарт больше по сравнению с 1 кварталом и на 37% больше, чем за отчётный период 2020 года. Цифры весьма внушительны, поскольку отражают стабильный рост сектора настольной графики. В данном случае стоит отметить, что львиную долю рынка на себя взяла NVIDIA. По итогам второго квартала AMD занимает 17%, и продолжает терять реальные продажи.

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В качестве главных причин можно назвать загруженность компании, поскольку единственным поставщиком для AMD остаётся TSMC. Это вынуждает искать компромисс между поставками процессорных чипов, GPU для настольной графики и ноутбуков, а также удовлетворить растущие потребности производителей консолей. Что и говорить, если только Sony купила более 20 миллионов комплектов, в каждый из которых входит системная логика, процессор и видеокарта. Очевидно, что NVIDIA чувствует себя свободнее, хотя пустые полки и высокие цены говорят о том, что полупроводниковый кризис и майнерская нагрузка оказали сильное влияние на поставки зелёных графических чипов.

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Кстати, аналитики прогнозируют стабильный рост продаж графических чипов. Так, за 2020-2025 года количество отгруженных GPU достигнет 3.318 миллиарда единиц. Может быть, к середине этого срока мы с вами получим видеокарту по рекомендованной цене.