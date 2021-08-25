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Выпуская новое поколение видеокарт, NVIDIA строго следует плану выхода на рынок тех или иных графических чипов. Вначале для энтузиастов поступают в продажу флагманы (например, GeForce RTX 2080). После этого очередь доходит до продвинутых решений по менее высоким ценам (GeForce RTX 2070). Через несколько месяцев любители компьютерных игр получают модели средневысокого сегмента (GeForce RTX 2060). И только после этого на прилавки поступают недорогие массовые графические чипы. Увы, не всегда всё идёт согласно плану, ведь в предыдущем поколении мы так и не увидели GeForce RTX 2050. Вполне возможно, что не увидим и на этот раз, поскольку высокие цены стирают границы между поколениями, а такая видеокарта, как GeForce RTX 3060 стоит дороже 1000 долларов в рознице.

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Всё это не мешает NVIDIA с завидной регулярностью обновлять существующие линейки. Так, первыми на рынке появились модели с приставкой «Ti» (например, GeForce RTX 3070 Ti). Они позволили заполнить дыры в ценовой линейке, но не обошлось без курьёзов. Новая GeForce RTX 3080 Ti оказалась практически идентична более дорогой GeForce RTX 3090 по производительности. Поскольку в данном случае речь идёт о самом быстром графическом чипе, то такое положение бьёт по имиджу, ведь никому не нужно иметь сразу две самые быстрые видеокарты.

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Как стало известно, NVIDIA готовит обновление текущей линейки Ampere. Ожидается, что некоторые модели получат более прокачанную версию с приставкой SUPER. Поскольку информации мало, приходится довольствоваться ранними инсайдерскими утечками. Пожалуй, наиболее достоверный слух касается GeForce RTX 3090 SUPER. Сообщается, что это будет полновесная версия графического чипа GA102, которая получит 28 млрд транзисторов и размер GPU 628 мм2. Самая быстрая видеокарта на планете получит 10752 ядра CUDA и сможет похвастать TGP более 400 Вт.

На самом деле всё это ненамного больше того, что доступно в уже существующей модели, но достаточно, чтобы поднять тактовую частоту видеопамяти до 20 Гбит/с, что даст нам пропускную способность в 1 Тб/с. Увеличение памяти GDDR6X не ожидается, а значит здесь будут присутствовать всё те же 24 Гб. Эксперты полагают, что нас ждёт около 5% прироста производительности, но пока это только мысли вслух, поскольку благодаря различным оптимизациям NVIDIA может выжать из GeForce RTX 3090 SUPER все 10%. Начало выпуска нового графического чипа может начаться уже в 3 квартале 2021 года, ну а продажи стартовать не раньше 2022. Отдельно стоит отметить, что это будет второй по размеру графический чип в истории. Больше только TITAN RTX, площадь графического ядра которого достигла 754 мм2.