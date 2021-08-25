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Многие наши читатели полагают, что майнеры, занимающиеся добычей криптовалют, сплошь миллионеры. Особенно богаты шахтёры, которые копают Биткоины. Ещё бы, ведь одна монетка стоит 47 000 долларов. На самом деле всё немного иначе, ведь есть множество подводных камней, которые стоят на пути ребят, пытающихся заработать путём покупки дорогостоящих систем для майнинга. В первую очередь – это цена на Биткоин. Ещё год назад он стоил 10 000 рублей. Фактически, многие майнеры если и не работали в убыток, то уходили в ноль, надеясь, что в будущем они смогут реализовать добытые монеты. В 2021 году их надеждам суждено было сбыться, но резкое падение криптовалютного рынка в мае остановило сверхзаработки.

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Куда хуже сложность добычи, которая называется хешрейт сети. Здесь чистая математика: если одновременно в процессе участвуют 100 человек, то вознаграждение делится между ними исходя из мощности оборудования. Когда майнеров становится больше, доход падает. Важно учитывать, что речь не идёт о реальных деньгах, поскольку доходность падает именно в криптовалюте. Проще говоря: чем выше хешрейт сети, тем меньше монет получают все участники. После того как правительство Китая вынудило майнеров покинуть страну, хешрейт упал до 52 EH/s. Аналитики предсказывали, что показатель сможет вернуться к максимальному 197,6 EH/s (середина мая) не раньше, чем через полгода. Якобы, транспортировка ферм – это сложное и длительное мероприятие. Что же, судя по всему, китайские майнеры справились с задачей гораздо быстрее.

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Как стало известно, утром 25 августа хешрейт в сети Биткоина вырос до 152 EH/s. Это также означает, что мы фиксируем утроение мощностей по сравнению с показателем от 28 июня. Как вы поняли, за это время доходы майнеров упали в три раза. Единственное, что пока позволяет шахтёрам оставаться на плаву, это рост цены на 50% по сравнению с концом июня. Так, на момент низкого хешрейта, цена Биткоина опускалась до 30 000 долларов, а сегодня превышает 47 000 долларов.

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Возвращение майнеров к процессу добычи не несёт ничего хорошего. Ранее инвесторы полагали, что решения китайского правительства нанесут ощутимый удар по криптоиндустрии. Как относиться к текущему положению, зависит от вашего мнения по этому вопросу. Если вы поддерживаете майнеров, то самое время радоваться, ведь поддержка такого количества шахтёров повышает стабильность криптовалюты. Ну а в любом другом случае, самое время запастись терпением, ведь очередное падение крипторынка может наступить нескоро.