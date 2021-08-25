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Что вы знаете об ещё не вышедшем моде Fallout: London? Если ничего, то давайте зайдём с небольшого ликбеза. Согласно заявлению команды разработчиков, перед нами гигантское DLS, созданное усилиями энтузиастов. В нём вы переместитесь в Англию 2237 года, где выжившие люди в доспехах рыцари круглого стола сражаются с ордами монстров. Почему в доспехах, никто не знает. Возможно, все остальные технологии оказались не так эффективны против мутантов. Противники будут абсолютно новые, их не только перерисуют, но и дадут новую механику. Доступ в убежища сохранится, но технологии американской компании Vault-Tec отсутствуют, ведь игрок попадёт в Англию. Возможно, появится какой-то аналог, но об этом говорить пока рано. Вообще на официальном сайте достаточно любопытной информации, а вот сроки запуска не называются. Разработчики уверяют, что проект строится исключительно на энтузиазме, а значит в настоящее время ребята не готовы озвучить даже приблизительные сроки.

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Fallout: London был признан лучшим анонсом выставки Е3, а ведь у нас не полноценная игра, а фанатский мод. Что же, похоже Bethesda решила присмотреться к команде. Как стало известно, компания наняла главного сценариста Fallout: London Стефани Захариадис на работу, где она будет исполнять обязанности ассоциированного дизайнера квестов к неназванной игре. Команда разработчиков Fallout: London с энтузиазмом встретила эту информацию. Как оказалось, Стефани выполнила все свои задачи, прописав квесты, диалоги и многое другое. Они рады, что Bethesda высоко оценила работу сценариста столь высокого уровня.

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Сама Стефани немногословна, что легко объясняется корпоративной политикой Bethesda. Так, после начала работы в компании, она не имеет права участвовать в других начинаниях, в том числе помогать разработке фанатских модификаций. Это значит, что Стефани сосредоточится исключительно на внутренних проектах. Кстати, на её счету сценарий для получившего высокие оценки мода Fallout: Miami. Кроме того, в её копилке несколько наград за сценарии к фильмам на европейских и международных кинофестивалях.

Поскольку в планах Bethesda на ближайшие годы не так много игр, есть все основания полагать, что Стефани присоединиться либо к доработке Starfield, либо к созданию The Elder Scrolls. Вполне возможно, что она займётся ранней разработкой сценария для следующей игры во вселенной Fallout, но об этом проекте вообще ничего не известно.

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