Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Дыры в безопасности преследуют современные процессоры. Кто-то утверждает, что перед нами намеренная попытка создания так называемых бекдоров, позволяющих правительственным структурам США видеть и слышать то, что недоступно другим. Несмотря на популярность теории, она пока не нашла подтверждения, поэтому эксперты предпочитают считать главной причиной сложность современных процессоров. Именно это ведёт к тому, что в ходе разработки появляется множество опасных сценариев взлома операционных систем. Стоит отметить, что больше всего этим страдает продукция Intel. Есть мнение, что причина в массовости, поскольку до недавнего времени процессоры AMD были мало распространены, а значит дыры попросту никто не искал. Что же, чем выше продажи, тем больше людей изучает те или иные аспекты продукции красного лагеря, а значит всплывают неприятные сюрпризы.

реклама

В начале августа (10 числа) AMD подтвердила существование двух критических ошибок, каждая из которых вызывала опасения относительно стабильности работы систем на базе процессоров Ryzen. Изучить их можно по ссылке. Первая –Secure Encryption Virtualization (SEV) Information Disclosure наиболее опасна, но касается только высокопроизводительных процессоров EPYC. А вот вторая – Transient Execution of Non-canonical Accesses актуальная для абсолютно всех процессоров AMD последних трёх лет. Это значит, что миллионы компьютеров под угрозой, что не может не беспокоить как обычных владельцев ПК, так и крупные компании, использующие сотни и даже тысячи систем на базе камней EPYC и Ryzen.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Обычно подобные дыры лечатся путём вмешательства в код операционной системы, что часто приводит к снижению общей производительности. К счастью, на этот раз AMD обошлась малой кровью, выпустив специальный драйвер, который уже доступен для скачивания. Новая версия ПО получила наименование 3.08.17.735, а производитель настаивает на необходимости скачивания, поскольку обнаруженные ошибки вызывают беспокойство экспертов. К сожалению, AMD не приводит точных данных относительно состава нового драйвера, а также не раскрывает информацию о работе встроенного патча.

реклама

В любом случае дыры залатаны, а значит есть все основания говорить о необходимости обновления на всех совместимых компьютерах. Получить доступ к драйверам можно по этому адресу. Учтите, что там нужно выбрать вашу модель и тип чипа. Поскольку процессоры со встроенной графикой находятся в числе пострадавших, эксперты рекомендуют не игнорировать новое обновление.