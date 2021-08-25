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Пока майнеры раскупают дорогие производительные видеокарты, многие геймеры остаются ни с чем. Дело в том, что позволить себе потратить 1000 долларов и больше на развлечения могут всего несколько процентов пользователей. Так было всегда, хотя в последнее время наблюдается рост количества энтузиастов. В любом случае бюджетных геймеров в десятки раз больше, чем зажиточных, а значит сложная дилемма стоит перед многими нашими читателями. Если в вашем распоряжении находится относительно быстрая карта одного из предыдущих поколений, то с необдуманными решениями лучше не спешить. Ну а если в вашем системном блоке трудится старушка GeForce GTX 650, то мы предлагаем вам изучить результаты любопытного тестирования.

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Пожалуй, в данной ситуации оно очень актуально, ведь многие наши читатели сидят и думают: взять Radeon RX 580 с вторичного рынка, или новенькую GeForce GTX 1660 в магазине. В последнем случае вам придётся выложить 45 000 рублей, что сложно назвать разумным вложением. Вы удивитесь, но Radeon RX 580 на Авито стартует с 35 000 рублей. Получается, разница не такая большая, а значит всё дело в производительности. И вот тут нам на помощь приходят ребята с канала TheSpyHood. Ниже мы предлагаем рассмотреть несколько скриншотов, где указано среднее количество кадров в секунду в популярных играх.

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Обычно мы делаем понятную таблицу, но не сегодня. Дело в том, что видеокарты указаны в тесте так, как они располагаются по производительности в играх. Получается, что медленнее всех GeForce GTX 1650 SUPER. В последнее время все подобные модели пропали из магазинов, поэтому назвать её цену крайне сложно. Далее идёт Radeon RX 580, которая в некоторых случаях выходит на третье место, но в целом уступает GeForce GTX 1660 несколько fps. На втором месте расположилась Radeon RX 590, вот только подобных карт мало даже на вторичке, ну а лидером ожидаемо стала GeForce GTX 1660 SUPER. Поскольку последняя стоит почти 60 000 рублей, рекомендовать её мы не будем.

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Получается, что Radeon RX 580 и GeForce GTX 1660 практически аналогичны по производительности. Мы бы не советовали покупать первую на Авито, поскольку вам может попасться полумёртвая модель после многолетней работы в шахте. Если у вас есть знакомый, который хочет купить себе что-то помощнее, и вы уверены в стабильной работе Radeon RX 580, то отчего же не сэкономить 10 000? Во всех остальных случаях не доверяйте майнерам. Они расскажут вам, что видеокарта работала в офисе, а секретарша играла на ней в косынку. Именно поэтому купив с переплатой в 10 000 GeForce GTX 1660 вы получите официальную гарантию, а значит окажетесь защищены от мошенничества и сопутствующих проблем. В конце концов, вы ведь не забыли, что жадный платит дважды?



