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В последнее время самую крупную криптовалютную биржу на планете штормит. Binance испытывает давление регуляторов по всему миру, но на самом деле всё не так просто. Представьте себе ситуацию: вы решили представлять финансовые услуги физическим и юридическим лицам, но даже не удосужились лицензировать свою деятельность у государства. Мало того, вы осуществляете крупные денежные переводы во все страны мира и даже не думаете платить налоги, не говоря уже о легальной регистрации. Какое-то время несовершенство законодательства позволяло осуществлять подобные операции, но сегодня большая часть государств на готова мириться с беспределом цифровых денег.

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Именно поэтому Binance ставят перед выбором: или проходить официальную регистрацию по всем правилам той или иной страны, или прекращать свою деятельность на её территории. Удивительно, но пока Binance выбирает второе. В реальности всё не так просто, ведь фактически биржа не прекращает вести бизнес по старым правилам, но оказывается лишена доступа к банковским структурам. Поскольку в Европе достаточно обменников, криптобиржу всё это пока не беспокоит.

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Вообще Binance довольно любопытная структура. Ребята взяли наиболее выгодную модель ведения бизнеса у традиционных бирж, а размеры ежедневных переводов составляют миллиарды долларов. К примеру, наиболее спорным с точки зрения пользователей и одновременно выгодном для Binance считается механизм ликвидации коротких и длинных позиций. К примеру, сегодня Биткоин стоит 49 000 долларов. Трейдеры полагают, что цифровое золото будет дорожать, делая ставку на рост криптовалюты. В тот момент, когда все думают, что смогут как следует заработать, Биткоин резко падает до 40 000 долларов, а Binance ликвидирует короткие позиции. Проще говоря, забирает все деньги неверно предсказавших ставку трейдеров.

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