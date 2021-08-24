Финальный список из 88 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 12.5 в 2021 году
Временами к нам попадают инсайдерские сборки новых прошивок для смартфонов Xiaomi. Чаще всего это так называемые стабильные бета-версии, которые выпущены для одной или нескольких стран. Флагманы традиционно в первых рядах, ну а бюджетные аппараты обновляются по остаточному принципу. Назвать точных сроков выхода MIUI 12.5 для тех или иных смартфонов невозможно, ведь эти самые сроки постоянно сдвигаются. Изначально предполагалось, что это случится ещё в самом начале лета, но время шло, а на дворе уже конец августа. При этом большая часть актуальных телефонов до сих пор не имеют российской версии, что ощутимо ограничивает владельцев подобных аппаратов.
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Сегодня у нас никаких ссылок. В данном случае мы собрали все смартфоны в одном списке. Стоит учитывать, что все они так или иначе получили первую бета-версию. Теоретически, это значит, что в ближайшее время выйдет официальная стабилка, вот только Xiaomi мыслит иначе. MIUI 12.5 может выйти только для китайского рынка или не выйти вообще, поскольку в процессе создания могли возникнуть непредвиденные трудности. К примеру, процессор оказался несовместим, или количество активных аппаратов невелико.
Всего в перечне 88 смартфонов, включая серию Redmi Note 7, все флагманы 2018 года (например, Mi 8), множество аппаратов линейки Poco, а также десятки других мобильных телефонов. Ещё раз подчёркиваем, что ссылок нет, а информация носит ознакомительный характер. Это позволит вам понять, стоит ли вообще рассчитывать на выход официальной прошивки на свой смартфон. С высокой степенью вероятности отметим, что изменений в списке уже не будет, поскольку все тесты завершены и никаких новых прошивок Xiaomi не выпускает.
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi 10X 5G
- Poco M3 Pro 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Poco F3
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 9
- Redmi 7
- Redmi Note 9S
- Mi 10S
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 8T
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi Max 3
- Mi Mix 2S
- Poco X2
- Mi Mix Fold
- Redmi 9 Prime
- Mi 8
- Poco F2 Pro
- Mi 10 Lite
- Mi 9 Lite
- Mi 11X Pro
- Redmi 8
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 10X 4G
- Redmi 8A Pro
- Poco X3 Pro
- Mi 11X
- Mi 11 Lite 4G
- Mi CC9
- Mi Note 10
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 9T
- Mi CC9e
- Mi 10T
- Redmi K20
- Mi 9
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K40 Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K30 Racing
- Redmi 7A
- Mi CC9 Pro
- Redmi K30S Ultra
- Poco X3 NFC
- Mi 9 SE
- Redmi Note 9 4G
- Mi 10T Lite
- Mi 10i
- Mi 10T Pro
- Poco M2
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi K40
- Mi 9T Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Mi Mix 3
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi K30 5G
- Mi 10
- Redmi K30 4G
- Poco M2 Pro
- Mi 11
- Redmi Note 10
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 8
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi 9
- Redmi Note 10 5G
- Redmi K30
- Redmi 8A
- Mi 11i
- Redmi K30 Pro
- Mi Note 10 Pro
- Redmi 9T
- Poco X3
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 10S
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 5G
- Mi 8 Lite
- Mi 8 SE
- Mi 10 Pro
- Mi 9T
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