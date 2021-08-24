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Временами к нам попадают инсайдерские сборки новых прошивок для смартфонов Xiaomi. Чаще всего это так называемые стабильные бета-версии, которые выпущены для одной или нескольких стран. Флагманы традиционно в первых рядах, ну а бюджетные аппараты обновляются по остаточному принципу. Назвать точных сроков выхода MIUI 12.5 для тех или иных смартфонов невозможно, ведь эти самые сроки постоянно сдвигаются. Изначально предполагалось, что это случится ещё в самом начале лета, но время шло, а на дворе уже конец августа. При этом большая часть актуальных телефонов до сих пор не имеют российской версии, что ощутимо ограничивает владельцев подобных аппаратов.

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Сегодня у нас никаких ссылок. В данном случае мы собрали все смартфоны в одном списке. Стоит учитывать, что все они так или иначе получили первую бета-версию. Теоретически, это значит, что в ближайшее время выйдет официальная стабилка, вот только Xiaomi мыслит иначе. MIUI 12.5 может выйти только для китайского рынка или не выйти вообще, поскольку в процессе создания могли возникнуть непредвиденные трудности. К примеру, процессор оказался несовместим, или количество активных аппаратов невелико.

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Всего в перечне 88 смартфонов, включая серию Redmi Note 7, все флагманы 2018 года (например, Mi 8), множество аппаратов линейки Poco, а также десятки других мобильных телефонов. Ещё раз подчёркиваем, что ссылок нет, а информация носит ознакомительный характер. Это позволит вам понять, стоит ли вообще рассчитывать на выход официальной прошивки на свой смартфон. С высокой степенью вероятности отметим, что изменений в списке уже не будет, поскольку все тесты завершены и никаких новых прошивок Xiaomi не выпускает.

Mi 10 Ultra Redmi Note 10 Pro Redmi Note 7 Redmi 10X 5G Poco M3 Pro 5G Redmi K20 Pro Redmi Note 9 Pro 5G Poco F3 Mi CC9 Meitu Edition Redmi Note 9 Redmi 7 Redmi Note 9S Mi 10S Redmi Note 9 Pro Redmi Note 8T Mi 8 Explorer Edition Mi Max 3 Mi Mix 2S Poco X2 Mi Mix Fold Redmi 9 Prime Mi 8 Poco F2 Pro Mi 10 Lite Mi 9 Lite Mi 11X Pro Redmi 8 Redmi K30 Ultra Redmi 10X 4G Redmi 8A Pro Poco X3 Pro Mi 11X Mi 11 Lite 4G Mi CC9 Mi Note 10 Mi 11 Ultra Redmi Note 9T Mi CC9e Mi 10T Redmi K20 Mi 9 Redmi Note 7 Pro Redmi K40 Pro Mi 11 Lite 5G Redmi K30 Racing Redmi 7A Mi CC9 Pro Redmi K30S Ultra Poco X3 NFC Mi 9 SE Redmi Note 9 4G Mi 10T Lite Mi 10i Mi 10T Pro Poco M2 Redmi Note 8 Pro Redmi K40 Mi 9T Pro Mi 9 Pro 5G Mi Mix 3 Redmi K30i 5G Redmi Note 10 Pro Max Redmi K30 5G Mi 10 Redmi K30 4G Poco M2 Pro Mi 11 Redmi Note 10 Mi 10 Youth Edition Redmi Note 8 Mi 10 Lite Zoom Redmi 9 Redmi Note 10 5G Redmi K30 Redmi 8A Mi 11i Redmi K30 Pro Mi Note 10 Pro Redmi 9T Poco X3 Mi Note 10 Lite Redmi Note 10S Redmi 10X Pro 5G Redmi Note 9 5G Mi 8 Lite Mi 8 SE Mi 10 Pro Mi 9T