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Многие пользователи уверяют, что Windows 10 стала самой кривой и ужасной операционной системой в истории. Спорить с этими товарищами бесполезно, поскольку они приводят реальные аргументы, противопоставить которым нечего. Есть мнение, что виной всему резкое увеличение количества работающих на операционной системе компьютеров. Ясно, что во времена Windows ХР их было в десятки раз меньше, как и на Windows 7, которая никогда не отличалась стабильностью. Вполне возможно, что причина именно в этом, ведь сегодня Windows 10 активно используется более чем на 1 миллиарде систем. Как бы там ни было, но иногда Microsoft подбрасывает повод для критики.

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Как стало известно, в середине августа вышло обязательное обновление, которое исправило целый ряд ошибок и закрыло множество дыр (в первую очередь снижение производительности в играх). Как это обычно бывает, вместе с дырами оно принесло большой сюрприз немалой части пользователей. Так, в сети появились сведения о том, что сочетание клавиш Alt + Tab не работает. Возможно, пользователей с подобной проблемой и больше, но многие просто не используют данную функцию. Инсайдеры уверяют, что ошибка появилась в накопительном обновлении KB5005033 которое стало доступно 10 августа (Patch Tuesday). Поскольку многие пользователи не обращают внимание на подобные патчи, данные о массовости проблемы появились только сейчас.

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Традиционно, самым простым способом решения станет удаление проблемного патча. Несмотря на то, что оно является обязательными, внутри нет никаких важных элементов, поэтому вы можете смело удалить его без опасения нанести вред своей системе (игры опять будут тормозить). Эксперты поясняют, что таким образом вы оставите свой компьютер под угрозой, поскольку вместе с патчем исчезнут и обновления безопасности. Именно поэтому есть второй способ. Стоит учитывать, что он может не сработать, поэтому вначале опробуйте его.

Кто-то из пользователей обнаружил, что ошибка связана с лентой новостей и интересов в Windows 10. Как оказалось, достаточно перевести ленту в состояние выключения, как сочетание клавиш Alt + Tab обретает свой прежний функционал. Если второе решение вам не помогает, то после отключения ленты новостей можно перегрузить Windows. Не помогло? Удаляйте патч, уже скоро Microsoft выпустит исправление. Когда оно будет доступно неясно. Кроме того, никто не гарантирует, что там не будет другой ошибки.