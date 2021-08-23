Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новая видеокарта Radeon RX 6600 XT уже вызвала множество споров как среди геймеров, так и майнеров. Первые уверяют, что 128-битная шина вызывает у них сомнения относительно реальной производительности, а 8 Гб видеопамяти может не хватить для игр. Ну а вторые просто недовольны узкой шиной, которая мешает им зарабатывать в майнинге Эфира много денег. На самом деле в обоих случаях всё не так плохо, ведь у видеокарты отличная производительность и низкое энергопотребление. Судя по всему, пока некоторые вечно недовольны ценами и характеристиками, есть те, кто просто пришёл и раскупил все доступные Radeon RX 6600 XT, ведь в магазинах пусто.

реклама

Возможно, уже вскоре количество видеокарт увеличится за счёт ещё не анонсированной Radeon RX 6600. Слухи о подобной карте ходили давно, но точных сроков её выхода до сих пор нет. Инсайдеры полагают, что она может поступить в продажу уже в сентябре, но пока никаких подтверждений этому нет. Поскольку в распоряжении экспертов находятся исключительно предполагаемые характеристики, просчитать реальную производительность крайне сложно. По мнению Игорья из Igor'sLAB, если очень захотеть, можно из Radeon Pro W6600 сделать предполагаемую Radeon RX 6600.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

В ходе некоторых манипуляций в Radeon Pro W6600 были изменены некоторые параметры. К примеру, тактовая частота зафиксирована на отметке в 2331 МГц в штатном режиме, и 2580 МГц в разгоне. Игорь предположил, что карта получит 8 Гб видеопамяти и предельное потребление на уровне 130 Вт в играх. Что любопытно, это будет на 35 Вт меньше того, что требует GeForce RTX 3060. Оценить производительность модифицированной Radeon Pro W6600, которая близка к ожидаемым характеристикам Radeon RX 6600, можно на изображении ниже. Выше расположилась общая эффективность на Вт.

реклама

Что любопытно, полученная таким странным образом Radeon RX 6600 оказалась всего на 4% медленнее GeForce RTX 3060. Если такая модель действительно поступит в продажу, то предположительная цена на неё стартует с 330 долларов. Ясно, что NVIDIA не будет наблюдать за этим безобразием со стороны, ведь в недрах компании уже готовится серия GeForce RTX 3050, которая может оказаться ближе к Radeon RX 6600, чем то, что получилось из Radeon Pro W6600.

Познакомиться с предполагаемыми характеристиками можно в таблице выше. Там нет никаких откровений, но есть возможность сравнить инсайдерские утечки с тем, что мы знаем о Radeon RX 6600 на данный момент.