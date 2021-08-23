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Несмотря на то, что продажи процессоров AMD достигли 15-летнего максимума, они всё ещё в разы меньше того, что удаётся реализовать Intel. Так, за красной командой чуть менее 17%, в то время как синие умудрились захватить 73% всего рынка. Ситуация могла быть иная, ведь AMD не имеет собственных производственных мощностей, полностью полагаясь на TSMC. Ну а последняя разрывается между несколькими ключевыми партнёрами, пытаясь сохранить количество выпускаемой продукции несмотря на полупроводниковый кризис. Поскольку доли обеих компаний известны, занять дополнительный процент на глобальном рынке крайне сложно, а вот в отдельных случаях мы можем отметить странные перепады, когда конкуренты меняются с точностью до наоборот.

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Сегодня подоспели данные немецкой розничной сети Mindfactory. Что же, перед нами окончательная и бесповоротная победа AMD, которая за отчётную 33 неделю года реализовала 2985 процессоров. У Intel показатель гораздо скромнее и составил 825 единиц. Если перевести это в проценты, то получится что красные получили больше 78%, в то время как синие – больше 21%. Любопытно изучить также доходность обеих компаний. Так, AMD удалось заработать более 960 миллионов евро, а на счету Intel почти 184 миллиона евро. Столь большая разница стала не только результатом количества проданных единиц товара, но и высокой маржи за отдельно взятый процессор. Получается, что в среднем один камень AMD стоит 322 евро, тогда как у Intel средняя маржа достигла 223 евро (45% разница).

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Как видите разница в доходности огромна, что легко объясняется ценовой политикой AMD. Новая линейка Ryzen 5000 оказалась не только быстрее того, что выпускает Intel в играх и рабочих задачах, но и дороже предыдущей на 50 долларов. Кроме того, красные вовсе отказались от выпуска недорогих процессоров серии Ryzen 3 5000 и моделей начального уровня типа Ryzen 5 5500.

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Любопытно также посмотреть на позиции процессоров в списке. Первые 6 мест за AMD, где лидером оказался Ryzen 5 5600 ХТ. Европейские покупатели разобрали камень в количестве 940 штук. На 6 месте Ryzen 5 5600G. Гибридная модель заинтересовала 220 пользователей. Что до Intel, то Core i7-11700K удалось занять 7 место, реализовав всего 79 процессоров. Как мы отмечали в первом абзаце данного материала, глобальные продажи кардинально иные, но в любом случае приятно знать, что где-то в параллельной Вселенной дела у AMD идут отлично.