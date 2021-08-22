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Samsung анонсировала новую ОЗУ DDR5-7200 объёмом 512 Гб

Рекордный объём памяти на одной планке от Samsung
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Переход на новую процессорную архитектуру всегда сложен. К примеру, AMD потребовались годы, чтобы создать перспективную Zen, которая позволила триумфально вернуться на рынок высокопроизводительных и настольных камней. Кроме того, что разработка архитектуры долгий и трудоёмкий процесс, а неудачный результат на несколько лет определит судьбу компании, как это было ранее с той же AMD (камень в сторону Bulldozer). Уже в текущем году Intel представит первую за многие годы абсолютно новую архитектуру. Кроме поддержки нового 10-нм техпроцесса, она станет первой, в рамках которой состоится переход на новый тип памяти DDR5. 

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Ране многие производители уже анонсировали подобные ОЗУ стандарта DDR5 с тактовой частотой 4800 МГц. Это минимальный порог, выше которого пока было представлено не так много вариантов. Что же, Samsung решила взять быка за рога, анонсировав действительно впечатляющую DDR5-7200. Согласно официальным заявлениям, новая ОЗУ не 40% быстрее DDR4, а также предлагает в 2 раза больше ёмкости. Таким образом, максимальный объём одиночной планки будет доходить до 512 Гб.

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Учтите, что всё это работает при напряжении 1.1 В, что в 0.92 раза больше, чем было на DDR4. Производитель заявляет о резком увеличении энергоэффективности, а также встроенного кода исправления ошибок (ODECC). Он гарантирует повышенную безопасность и надёжность во время работы. Одновременно с анонсом Samsung прояснила, что речь идёт о серверной памяти, тогда как пользовательская DDR5 не превысит 64 Гб на одной планке. Несмотря на это даже такой объём ОЗУ кажется огромным, поскольку позволяет создать высокопроизводительный компьютер с большим объёмом оперативной памяти на стандартной материнской плате с двумя слотами. 

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Южнокорейская компания намерена начать производство DDR5 уже к концу текущего года. Имена первых клиентов не разглашаются, но кроме это были комментарии по поводу потребительского рыка. Так, Samsung полагает, что переход на новый тип оперативной памяти будет поэтапный. Несмотря на то, что развёртывание начнётся уже в 2021 году, ждать массового прихода DDR5 на компьютеры обычных пользователей стоит не раньше 2023 года. Кроме того, в случае неблагоприятных прогнозов по продолжающемуся полупроводниковому кризису, сроки могут сдвинуться на 2024 год. 

Напишите в комментариях, когда вы лично планируете переходить на DDR5. Будет любопытно узнать, что на этот счёт думают российские пользователи. 

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