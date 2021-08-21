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Наши читатели любят истории о том, как майнеры лишаются доступа к криптовалютным кошелькам, на которых оказываются заблокированы миллионы долларов. Пожалуй, самым большим неудачником считается Джеймс Хауэллс из Ньюпорта. Парень случайно выбросил жёсткий диск, на котором лежали 7500 монет Биткоина. Если перевести их в доллары, то на момент публикации Джеймс мог бы вывести 370 миллионов долларов. Увы, кошелёк находится на защищённом накопителе, а тот в свою очередь похоронен под тоннами мусора на городской свалке. Удастся ли Джеймсу в будущем вернуть свой жёсткий диск или нет, неясно, но по данным экспертов, 20% добытых за всю историю Биткоинов (3.7 миллиона монет) окончательно потеряны.

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Всё это воспринимается легко до тех пор, пока дело не касается лично вас. Недавно репортёры раскопали ещё одну похожую историю. Более десяти лет назад парень из ЮАР решил поучаствовать в добыче Биткоинов. Для этого он задействовал домашний компьютер с процессором AMD Phenom X3. Майнер не помнит, сколько точно времени у него ушло, но в итоге он накопал 20 монет. Поскольку один Биткоин на тот момент стоил меньше цента, он забросил это дело, ведь счёт за электричество был явно больше выгоды от майнинга. Спустя год цена Биткоина выросла до 8 центов, а со временем парень потерял физический носитель с ключом от кошелька среди своих дисков, а данные на компьютере были удалены в ходе переустановки операционной системы.

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Бывший майнер вспомнил о кошельке только спустя несколько лет, когда Биткоин вырос до 1000 долларов. На тот момент он мог заработать 20 000, что казалось ему большой суммой. Попытка восстановить кошелёк с паролем оказалась неудачной, тогда парень начал просматривать каждый записанный им диск. Судя по всему, дисков оказалось много, поскольку он потратил на это целую неделю. Биткоин рос, что в какой-то момент вынудило майнера попытаться ещё раз восстановить все файлы на накопителе. Он отмечает, что вернуть данные на жёстком диске не вышло, ведь он переформатировался не менее семи раз.

Сегодня парень уже смирился с тем, что у него из рук выскользнуло целое состояние. Если считать по курсу на момент написания данного материала, то он мог бы сегодня вывести почти миллион долларов. На самом деле этого бы не случилось, ведь майнер продал бы свои монетки ещё много лет назад по цене 1000 долларов за единицу. Кстати, а у вас есть знакомые, которые десять лет назад владели Биткоинами? Автор данного поста знавал одного счастливчика, которому подарили 6 монеток на день рождения. Как только Биткоин вырос до 300 долларов, он тот же от них избавился, а сейчас делает вид, что ни о чём не жалеет, хотя его жена явно другого мнения на этот счёт.