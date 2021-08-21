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Спутниковый интернет Илона Маска Starlink нестабилен и обладает высоким пингом до 75 миллисекунд

Команда австрийских исследователей протестировала спутниковый интернет Илона Маска
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Одной из наиболее перспективных технологий будущего считается спутниковой интернет. Дело в том, что потребность в широкополосном доступе постоянно растёт, а наземные инфраструктуры требуют обновления. Поскольку прокладка кабелей медленное и дорогостоящее занятие, многие провайдеры оказываются в заложниках у старых технологий. Проще говоря, прокладка новых кабелей идёт медленнее, чем растут запросы мировой паутины. Запуск спутников на первый взгляд кажется значительно дороже традиционного оптоволокна, но перспективы куда выше, а покрытие больше. Подобные системы существуют давно, но ещё никто не решался предложить постоянный доступ в любой точке земного шара. 

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Starlink – детище Илона Маска должно стать настоящим прорывом. К сожалению, в некоторых странах работа сервиса будет ограничена, но в любом случае большая часть планеты совершит квантовый скачок в будущее. Только подумайте, с лёгкой руки Илона интернет придёт в каждую юрту и ярангу, а цены оказались даже ниже, чем просят сегодня европейские наземные операторы. Илон Маск неоднократно заявлял о высоких скоростях. Поскольку мало-кто проводил реальную оценку, эксперты из Университета прикладных наук Каринтии в Вене решили выяснить, что сегодня собой представляет Starlink. Как оказалось, сеть обеспечивает среднюю скорость 170 Мбит/с с пиковой до 330 Мбит/с. Скорее всего, у части наших читателей интернет медленнее, поэтому будем считать текущую скорость удовлетворительной, но не высокой, поскольку даже в городах с населением 500 000 человек давно существует гигабитный широкополосный интернет. 

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А вот с задержками всё очень плохо. Время от времени отмечаются падения до 2 секунд, при этом часто задержка опускается до 75 миллисекунд, а в среднем спутниковый интернет демонстрирует показатель равный 45 миллисекундам. Для сравнения отметим, что автор данного материала сейчас работает с ноутбука по беспроводной связи с задержкой около 3 миллисекунд. Это значит, что пока Starlink уступает как наземным провайдерам, так и мобильным операторам по целому ряду показателей. Просмотр видео в высоком разрешении вполне комфортен, а буферизация достигает 40 секунд. Исследователи обнаружили, что спутниковый интернет время от времени отключается, но при просмотре фильмов это незаметно. 

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Первоначально казалось, что виной может быть недостаточное количество активных спутников, однако со временем стало ясно, что этот показатель не оказывает решающего влияния на скорость и задержки. Увеличится ли скорость со временем, пока неясно, но пока назвать Starlink идеальным способом подключения невозможно. Тем более глупо рекомендовать его для городских жителей, у большинства которых скорость интернета давно превысила 300 Мбит. 

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Спутниковый интернет Илона Маска Starlink нестабилен и обладает высоким пингом до 75 миллисекунд
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