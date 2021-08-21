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Уже в 2021 году многие пользователи персональных компьютеров смогут опробовать новую операционную систему Windows 11. Несмотря на все скандалы, которые сопутствовали её анонсу, Microsoft продолжает настаивать на опубликованных минимальных требованиях. Напомним, все процессоры, выпущенные до 2018 года, не смогут претендовать на развёртывание новой ОС, поскольку не поддерживают TPM второго поколения (2.0). Мало того, дисплей должен поддерживать минимальное разрешение 720р, быть не менее 9 дюймов с поддержкой 8-битной цветовой схемы. Для установки вам потребуется запастись встроенным диском на 64 Гб, а значит накопители на 64 Гб, которые на самом деле имеют гораздо меньший объём, придётся выкидывать. Это очень важный нюанс, ведь многие пытались сэкономить на твердотельном накопителе, ну а сейчас экономия сыграла против них самих.

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В любом случае в текущем году обновиться бесплатно до Windows 11 будет нельзя, а вот все пользователи Windows 10 получат ещё одну версию данной ОС уже этой осенью. Как стало известно, на канале Windows Insider появилась стабильная бета-версия Windows 10 21H2. Ожидается, что она будет запущена не позднее ноября и окажется последним большим официальным обновлением. После этого Windows 10 продолжит получать обновления безопасности, но ни о каких больше новых функциях речь не идёт. Что же, тем важнее изучить состав нового обновления для тех, кто не планирует переход на новую ОС в ближайшее время.

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Пожалуй, наиболее функцией интересной окажется расширенная поддержка подсистемы Linux (WSL), которая на этот раз включает запуск рабочих нагрузок, связанных с машинным обучением и различными графическими задачами на видеокартах. Также ожидается появление нового стандарта WPA3 H2E, он откроет доступ к расширенным функциям безопасности Wi-Fi, что будет полезно как для дома, так и для корпоративного сектора. Кроме того, появится ряд незначительных исправлений, которые предназначены для улучшения работы отдельных компонентов системы.

Инсайдеры напоминают, что список не окончательный. Вполне возможно, в недрах Microsoft зреет ещё несколько функций. Появление их в Windows 10 21H2 сомнительно, ведь улучшать резко устаревшую ОС нецелесообразно. Очевидно, что самые интересные функции припасены для Windows 11. Это станет ещё одним стимулом, призванным побудить нас купить новую операционную систему или перейти на неё как можно быстрее.