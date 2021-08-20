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Илон Маск известен своими неординарными идеями. С его лёгкой руки тысячи людей по всему миру купили настоящие огнемёты, а фанаты автомобилей Tesla смогли распивать крепкую текилу, заплатив компании 10 000 долларов за возможность переключения на автономную систему управления. К счастью, большая часть его проектов не такие абсурдные, ведь спутниковый интернет Starlink уже работает, космические корабли SpaceX способны доставить человека на МКС, а имплант Neuralink позволил играть в компьютерные игры даже обезьяне. Судя по всему, прямо сейчас создаётся новое подразделение, которое может приблизить будущее из фантастических фильмов.

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Главным детищем, представленным на мероприятии Tesla AI Day, оказался робот по имени Оптимус. Он создан по образу и подобию человека и в будущем заменит людей во многих сферах. На данный момент у Илона Маска нет даже первого прототипа, а дело не вышло из стадии проектирования, но некоторые технические характеристики новинки уже известны. Так, он получит рост 173 см и вес от 57 кг. Пока Оптимус не оправдывает своего названия, поскольку способен переносить не больше 20 кг. Мало того, вытянув руки вперёд он сможет нести не больше 4.5 кг с предельной скоростью 8 км\ч.

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Механизм окажется чрезвычайно подвижен, поскольку внутри у него будет 40 приводов, равномерно распределённых по всему телу. А вот лица у Оптимуса не будет. Вместо этого робот получит дисплей, куда можно выводить полезную информацию, хотя никто не говорил, что нельзя заменить её цифровым изображением. Внутри запрятан продвинутый ИИ, который будет самообучаемым, что повысит его эффективность в будущем за счёт улучшения программного обеспечения. Илон Маск считает, что Оптимус станет идеальным помощником в бытовых вопросах, кроме того робота можно послать в магазин за продуктами, ну или обучить выполнению скучного монотонного труда.

Илон Маск не готов назвать сроки появления первого прототипа, но уже сегодня пытается продемонстрировать его «человеческое лицо». По его словам, Оптимус будет не очень сильным и быстрым, что позволит обычному человеку чувствовать себя хозяином положения. Кроме того, это должно развеять все фобии, которые появятся у любителей заговоров. Цена также неизвестна, но Илон Маск заверил, что он не будет слишком дорогим. По этому поводу можем отметить, что компанию Tesla часто называют Apple в мире автомобилей. К примеру, Илон всегда готов увеличить ёмкость аккумулятора или мощность автомобиля за дополнительные деньги. Что любопытно, делает он это удалённо. Получается, что и робот может на самом оказаться сильнее или слабее заявленных показателей, ну а за разницу придётся платить.