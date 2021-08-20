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Сегодня легендарных игр не выпускают от слова совсем. Проблема в том, что студии просто боятся экспериментировать. Так, раньше разработкой занимались команды энтузиастов, которые в качестве офиса использовали старый подвал, а вместо нормальной еды перебивались бургерами и другим фастфудом. Сегодня это респектабельные студии, у которых есть обязательства перед инвесторами. Мало того, на ребят давят законодатели и меньшинства, требующие равных прав и равного представительства не только во время создания проекта, но и активно вмешиваются в сам творческий процесс. Увы, ни к чему хорошему это привести не может, ведь в таком случае мы получаем вымученный продукт, который представляет собой компромисс, ну а компромиссы легендами не становятся.

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Не стоит сбрасывать со счетов возросшие потребности самих студий. Ребята почувствовали, что вместо того, чтобы работать за еду, им могут платить 7-10 тысяч долларов в месяц, а в случае успеха выдать неплохую премию. А ведь мы говорим за среднестатистических сотрудников, в то время как зарплаты лидеров достигают десятков тысяч долларов. На этом фоне показательна разработка серии The Elder Scrolls. Skyrim вышла ровно 10 лет назад, а работа над следующей частью даже не начиналась. А зачем, ведь онлайн приносит достаточно денег.

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В рамках фестиваля QuakeCon 2021 ребята из Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios решили порадовать фанатов расширенным изданием Anniversary Edition. Не ждите улучшения графики. Никаких улучшенных текстур и новых навыков. Нам предложат 500 предметов, но даже не говорят, что это будут за предметы. Кроме того, появится возможность порыбачить. Заявлено появление нескольких модификаций из Creation Club, но подробностей на этот счёт нет. Всем тем, кто уже ранее купил игру у официальных партнёров, версия Anniversary Edition достанется бесплатно, а вот владельцам приставок PlayStation 5 и Xbox Series X придётся платить в любом случае. Кстати, для них должны появиться какие-то визуальные улучшения, но в рамках анонса этой информации предоставлено не было.

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Вообще складывается такое ощущение, что The Elder Scrolls 6 вообще никого не интересует из разработчиков. Они пол часа рассказывают нам о том, как перекрасили расцветку какого-то гоблина. И вот здесь самое время вспомнить, на что способны энтузиасты. Предлагаем вам изучить наш материал, в котором никому не известный парень не только заменил тысячи текстур, но и добавил разрешение 4К вместе с трассировкой лучей и ещё 500 других модификаций. Создаётся впечатление, что для ребят из Bethesda это слишком сложно. Может быть, их стоит вернуть в грязный гараж с холодными бутербродами и вредной пищей? Ну а улучшенная версия Anniversary Edition выйдет 11 ноября.